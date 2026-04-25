Toni Martínez sigue de dulce: doblete para soñar con la permanencia del Alavés

Toni Martínez es la principal baza del Deportivo Alavés para conseguir la permanencia. El delantero murciano anotó un doblete contra el Mallorca que le sirvió para salir del descenso y soñar con la salvación. El ‘11’ hizo el empate tras un golazo de Virgili en la primera mitad y desató la locura en Mendizorroza con un tanto salvador para meter al Mallorca cerca de la zona roja. Se marchó con molestias en el 81’, pero el Deportivo Alavés cruza los dedos para que su delantero estrella esté disponible en el tramo final de la temporada ya que sus números son el reflejo de que está tirando del carro babazorro: 6 goles en los últimos 5 partidos (dos al Celta, uno a Osasuna, uno al Real Madrid y dos al Mallorca).

2-1. Toni se multiplica, remonta al Mallorca y da oxígeno al Alavés / efe

Después del partido, Sánchez Flores aseguró en rueda de prensa que “está jugando muchos minutos y nos está ayudando mucho con los goles y con el trabajo que desempeña”. Y es que no es para menos. Cada halago que recibe Toni Martínez es de recibo ante una racha goleadora que despierta interés en el Viejo Continente, donde diferentes equipos tienen la mira puesta en sus facultades goleadoras.

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Temporada complicada en Vitoria

No es una temporada fácil ni mucho menos la del Alavés. Altos y bajos con rachas en las que parecía que este año no se iba a sufrir tanto, otras en las que el descenso parecía más cerca y recta final ahora en puestos de pérdida de categoría y con cambio de entrenador incluido. A pesar de que no era el objetivo ni mucho menos de la entidad, que todavía mantenía la fe en el Chacho Coudet, que decidió apostar por River Plate. En ese contexto hay jugadores que han sido indiscutibles. Primero para el argentino y después para un Quique Sánchez Flores que está consiguiendo sacar su mejor versión, más allá de resultados colectivos, que tampoco son del todo malos.