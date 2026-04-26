Brutal rajada de Nteka por el arbitraje del Rayo - Real Sociedad

Randy Nteka, delantero angoleño del Rayo Vallecano, calificó de "robo y falta de respeto" lo vivido este domingo en el partido frente a la Real Sociedad, en el que el árbitro, José Luis Guzmán, les anuló dos goles tras consulta del VAR y uno de ellos además terminó con penalti en contra tras una jugada previa con derribo en su área.

El Rayo Vallecano, con un gol en el tiempo añadido del brasileño Alemao, sumó un valioso punto que le acerca a la permanencia frente a la Real Sociedad, a la que consiguió remontar tras sobreponerse a un doblete de Mikel Oyarzabal, otro gol más del islandés Orri Oskarsson y dos tantos anulados tras revisión del VAR.

"Vaya robo y vaya falta de respeto. Después te vienen cada temporada a hacernos charlas de respeto y cuidar una po**a. Nos quedamos con lo positivo. Vallekas nunca se rinde. Mi equipo tiene los huevos muy, pero muy gordos", dijo Nteka, en redes sociales.

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"A todo eso, gracias a todos por apoyarnos y animar en cada partido. Lo de hoy es la representación de lo que es el Rayo. Siempre vamos a pelear. Os quiero Rayistas", concluyó.