Se decide el descenso a Segunda División: Este es el calendario final de cada equipo
Rayo, Valencia, Elche, Espanyol, Girona, Alavés, Mallorca, Sevilla, Levante y Oviedo se juegan la permanencia en cinco jornadas finales de infarto
La lucha por evitar el descenso está más caliente que nunca a falta de cinco jornadas para el final de LaLiga. El ritmo de puntuación de los equipos de la zona baja se ha multiplicado en las últimas semanas y todo hace indicar que 40 puntos no van a ser suficientes para salvar la categoría.
La jornada 32, que se está disputando después que la 33, ha dejado una lista muy evidente de ganadores y otra de perdedores. Alavés, Elche y Valencia han ganado sus respectivos compromisos y pueden respirar, aunque ni mucho menos tienen el trabajo completado. Por otro lado, Mallorca y Girona ha encajado derrotas duras mientras que el mayor drama es para el Real Oviedo y Sevilla. Los carbayones encajaron una derrota que prácticamente les desciende a Segunda mientras que el cuadro hispalense cayó sobre la bocina en El Sadar, haciendo que terminen la jornada en descenso por primera vez esta temporada.
Este lunes a partir de las 21:00 horas se disputa el último partido de la jornada que enfrenta a Espanyol y Levante. Los catalanes ya están metidos en la pelea tras no haber ganado ningún partido en este 2026, mientras que el equipo granota está casi obligado a ganar para continuar con su remontada.
Calendario final de los equipos que luchan por la salvación
En cualquier caso, todo se decidirá en cinco jornadas finales de auténtico infarto, en las que lo rivales de cada uno y lo que tengan en juego, si es que se están jugando algo, va a tener mucho que decir en la pelea por la salvación.
Rayo Vallecano - 39 puntos
- Getafe - Rayo
- Rayo - Girona
- Valencia - Rayo
- Rayo - Villarreal
- Alavés - Rayo
Valencia - 39 puntos
- Valencia - Atlético
- Athletic - Valencia
- Valencia - Rayo
- Real Sociedad - Valencia
- Valencia - Barça
Elche - 38 puntos
- Celta - Elche
- Elche - Alavés
- Betis - Elche
- Elche - Getafe
- Girona - Elche
Espanyol - 38 puntos
- Espanyol - Madrid
- Sevilla - Espanyol
- Espanyol -Athletic
- Osasuna - Espanyol
- Espanyol - Real Sociedad
Girona - 38 puntos
- Girona - Mallorca
- Rayo - Girona
- Girona - Real Sociedad
- Atlético - Girona
- Girona - Elche
Alavés - 36 puntos
- Alavés - Athletic
- Elche - Alavés
- Alavés - Barça
- Oviedo - Alavés
- Alavés - Rayo
Mallorca - 35 puntos
- Girona - Mallorca
- Mallorca - Villarreal
- Getafe - Mallorca
- Levante - Mallorca
- Mallorca - Oviedo
Sevilla - 34 puntos
- Sevilla - Real Sociedad
- Sevilla - Espanyol
- Villarreal - Sevilla
- Sevilla - Real Madrid
- Celta - Sevilla
Levante - 32 puntos
- Villarreal - Levante
- Levante - Osasuna
- Celta - Levante
- Levante - Mallorca
- Betis - Levante
Oviedo - 28 puntos
- Betis - Oviedo
- Oviedo - Getafe
- Madrid - Oviedo
- Oviedo -Alavés
- Mallorca - Oviedo
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