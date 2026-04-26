El emotivo gesto de Ferran y Pedri con la familia de María Caamaño

La historia de María Caamaño sigue dejando una profunda huella más allá de su entorno más cercano. La joven, que falleció hace varias semanas tras una larga lucha contra una enfermedad, mantuvo siempre una estrecha relación con el mundo del deporte, un vínculo que también compartía con su familia. Durante años, tanto María como sus seres queridos encontraron apoyo y cercanía en varias figuras destacadas del fútbol español, entre ellas Álvaro Morata, Álex Baena, Pedri González o Ferran Torres.

Ese lazo volvió a hacerse visible este pasado sábado, en el encuentro que enfrentó al FC Barcelona con el Getafe. Tras el partido, Lucía, hermana de María, tuvo la oportunidad de compartir unos momentos con Ferran Torres y Pedri, en una escena cargada de emoción y simbolismo.

Lucía, la hermana de María, con Pedri y Ferran / Instagram de Lucía

La imagen que trascendió posteriormente refleja mucho más que un simple encuentro entre aficionados y futbolistas. En ella, Lucía posa con una camiseta entregada por el propio Ferran Torres, en la que se podía leer un mensaje especialmente significativo: “Éramos 3, pero seguimos siendo 4”. Una frase que resume el sentimiento de una familia que continúa unida pese a la ausencia, y que mantiene viva la memoria de María.

El gesto de los jugadores no solo evidencia la cercanía que mantenían con la familia, sino también el papel que el deporte puede desempeñar como espacio de apoyo y acompañamiento en momentos difíciles. En medio del dolor, pequeños actos como este se convierten en símbolos de recuerdo, cariño y continuidad.

Celebración contra el Celta

Ferran Torres ha protagonizado la imagen de la jornada en el partido contra el Celta. El delantero del Barça aprovechó un gol para dedicarle un mensaje especial a María Caamaño, la "Princesa Guerrera", aunque la jugada terminó en decepción por la intervención del VAR.

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En pleno duelo liguero, Ferran Torres logró mandar el balón a la red y su reacción inmediata no dejó lugar a dudas. El valenciano se levantó la camiseta oficial para mostrar una interior con un mensaje escrito a mano: "Tu luz seguirá brillando siempre en nosotros. Descansa en paz, María". A pesar de que el gol fue anulado finalmente, la reacción de Ferran y ese recuerdo emocionó seguro a la familia de María.