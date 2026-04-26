Increíble lo que ha pasado en Oviedo, Carmo se encara con su propia afición

El Oviedo se jugaba ante el Elche un duelo directo para seguir soñando con la salvación, el partido en el Carlos Tartiere no empezaba nada bien para los locales que recibían 2 goles en 16 minutos. Tras este jarro de agua fría el ambiente se empezaba a caldear y ha sido David Carmo quien ha pagado los "platos rotos" en el minuto 65.

El central angoleño salía sustituido tras un partido bastante flojo, la afición carvallona no ha dudado en recriminarle su mala actuación con pitos al oír su nombre por la megafonía.

Carmo se marchaba hacia el banquillo cuando escuchó algo desde la grada y no dudó en ir directamente hacia la tribuna y encararse con su propia afición, enseguida el staff y sus compañeros fueron a cogerle e impedir que se metiese en un problema mayor.

Señora manda callar a Carmo / DAZN

La foto

Las cámaras de la retransmisión enfocaban a una señora que mandaba callar a David Carmo tras su cambio, no sabemos si es esta persona es realmente la causante del enfado del central, pero lo que queda claro es que esta instantánea se ha convertido en una de las imágenes de la jornada.

Tocados y hundidos

El Oviedo lograba marcar 11 minutos después de dicho incidente, pese al esfuerzo de los locales el marcador no se volvería a mover y el conjunto ilicitano se hacía con los 3 puntos.

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Esta derrota supone un gran mazazo a las aspiraciones de los asturianos para lograr la salvación, actualmente se encuentran colistas a 7 puntos de la salvación con tan solo 5 jornadas por disputarse.