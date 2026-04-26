La última pataleta arbitral de Real Madrid TV

El empate del Real Madrid ante el Betis no solo dejó puntos en el camino. También activó un clásico que ya forma parte del paisaje mediático del fútbol español: la reacción de Real Madrid TV. Cuando el balón no entra… aparece el foco arbitral. Y esta vez no ha sido diferente.

El conjunto blanco firmó un partido gris, sin la contundencia de otras jornadas y con la sensación de que LaLiga se ha terminado de escapar en una temporada tétrica. Un tropiezo que duele. Y que, como ya es habitual, encontró rápidamente un relato alternativo. Uno que no mira tanto al césped como al silbato.

La jugada señalada fue una posible mano de Ricardo Rodríguez dentro del área que no fue sancionada como penalti. Acción interpretable. De esas que generan debate en el fútbol del VAR. Pero también de las que suelen convertirse en gasolina perfecta.

Porque si algo domina el Real Madrid es el arte de no dejar pasar la oportunidad. Desde su canal oficial, el club volvió a cargar contra el arbitraje con un discurso que ya resulta familiar. No es nuevo. Un altavoz constante que, partido tras partido, amplifica cualquier acción polémica con un objetivo claro: influir en el relato. Y en eso, hay que reconocerlo, son especialistas.

El problema es que el contexto no siempre acompaña. Ante el Betis, el Madrid no perdió LaLiga por una mano discutible. La perdió —o la dejó muy tocada— por no saber cerrar un partido que tenía controlado a ratos y por conceder más de lo esperado en momentos clave. En su lugar, el foco se desplaza a una jugada. A una narrativa que busca convertir un tropiezo colectivo en una supuesta injusticia individual. El arbitraje en LaLiga es mejorable. Nadie lo discute. Pero convertir cada resultado adverso en una conspiración tampoco ayuda.

"El árbitro de VAR que amenazó hace un año al Real Madrid en la final de Copa no ha querido avisar a Soto Grado. No puedes hablar de fútbol cuando ocurre esto. González Fuertes es un elemento nocivo y resulta incomprensible que siga arbitrando desde arriba (sala VOR). Es indecente lo que rodea su trayectoria", aseguraban en directo sobre el arbitraje

Mbappé. / Agencias

El empate ante el Betis deja al Real Madrid en una situación delicada. Ya no depende solo de sí mismo. Y eso, más allá de cualquier polémica, es lo que realmente marca la diferencia en una carrera por el título. Pero claro, eso no genera el mismo impacto.

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En un fútbol cada vez más condicionado por el relato, la batalla también se juega fuera del campo. Y ahí, el Real Madrid lleva años compitiendo… y ganando. Aunque esta vez, ni siquiera eso parece suficiente para tapar lo evidente: que LaLiga, ahora sí, se aleja peligrosamente del Santiago Bernabéu.