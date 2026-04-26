¡Tremendo! Los comentarios en las redes del Sevilla tras perder ante Osasuna
El Sevilla FC perdió en Pamplona contra Osasuna en un partido que parecía tener en la mano con el 0-1 tras el gol de Maupay. Un resultado que de hecho todavía tenía a falta de 15 minutos del final de un encuentro que terminó 2-1 para los locales después de los tantos de Raúl García de Haro y de Catena. Con el gol del central las imágenes se fueron rápidamente al banquillo y a los jugadores hispalenses, que miran de cerca a Segunda División. La afición del Sevilla, que siempre ha estado al lado del equipo, no aguanta más y explotó en redes por la imagen de los suyos.
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