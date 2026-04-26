Hugo Ferrer

¡Tremendo! Los comentarios en las redes del Sevilla tras perder ante Osasuna

El Sevilla FC perdió en Pamplona contra Osasuna en un partido que parecía tener en la mano con el 0-1 tras el gol de Maupay. Un resultado que de hecho todavía tenía a falta de 15 minutos del final de un encuentro que terminó 2-1 para los locales después de los tantos de Raúl García de Haro y de Catena. Con el gol del central las imágenes se fueron rápidamente al banquillo y a los jugadores hispalenses, que miran de cerca a Segunda División. La afición del Sevilla, que siempre ha estado al lado del equipo, no aguanta más y explotó en redes por la imagen de los suyos.