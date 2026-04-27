Mbappé se lesiona y está en riesgo la temporada

Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo sin lugar a dudas y no poder contar con él es un problema para el Real Madrid. No está siendo un buen 2026 para el máximo goleador de LaLiga con 24 goles, sólo seis de ellos este año. Ahora, una nueva lesión le puede poner en riesto no sólo el título individual de anotador en beneficio de un Muriqi que lleva 21, sino su participación en 'El Clásico' o incluso lo que resta de temporada.

El delantero francés ha sido diagnosticado de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda por parte de los servicios médicos del club blanco. Es baja segura para el siguiente duelo ante el Espanyol y la duda que planea ahora es si forzará para medirse al FC Barcelona en el Camp Nou el domingo 10 de mayo.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i), disputa el balón ante el defensa del Betis, Marc Bartra, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Betis y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz / JULIO MUÑOZ / EFE

Podría suponer el alirón culé en caso de que los de Arbeloa no ganen en territorio hostil, por lo que el honor está en juego tras una pésima campaña que se estropeó todavía más tras la marcha de Xabi Alonso provocada por parte del vestuario madridista. En caso de forzar, eso sí, pondría en serio riesgo lo que resta de temporada.

Parte médico de Kylian Mbappé

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.