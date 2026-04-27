Mbappé se lesiona y está en riesgo la temporada
El jugador podría perderse lo que resta de campaña si fuerza para estar contra el FC Barcelona en el Camp Nou
Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo sin lugar a dudas y no poder contar con él es un problema para el Real Madrid. No está siendo un buen 2026 para el máximo goleador de LaLiga con 24 goles, sólo seis de ellos este año. Ahora, una nueva lesión le puede poner en riesto no sólo el título individual de anotador en beneficio de un Muriqi que lleva 21, sino su participación en 'El Clásico' o incluso lo que resta de temporada.
El delantero francés ha sido diagnosticado de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda por parte de los servicios médicos del club blanco. Es baja segura para el siguiente duelo ante el Espanyol y la duda que planea ahora es si forzará para medirse al FC Barcelona en el Camp Nou el domingo 10 de mayo.
Podría suponer el alirón culé en caso de que los de Arbeloa no ganen en territorio hostil, por lo que el honor está en juego tras una pésima campaña que se estropeó todavía más tras la marcha de Xabi Alonso provocada por parte del vestuario madridista. En caso de forzar, eso sí, pondría en serio riesgo lo que resta de temporada.
Parte médico de Kylian Mbappé
Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.
- El Valencia Mestalla activa el modo apisonadora y se salva por la vía rápida
- El Atlético de Madrid pierde jugadores para visitar al Valencia en Mestalla
- Estas son las notas de la sufrida victoria del Valencia CF ante el Girona FC en Mestalla
- Ramazani, los mismos goles que Mbappé en 2026
- Una salvajada de gol de Nico González, ex del Valencia CF, mete al Manchester City en la final de la FA Cup
- Datos contra sensaciones. Gran salto del Valencia CF en la clasificación de la segunda vuelta
- Sergio Scariolo manda un aviso a Valencia Basket para su eliminatoria ante Panathinaikos
- Los argumentos de Sadiq asombran en los últimos 10 partidos