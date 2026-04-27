Peligra el Mundial para Luka Modric
El centrocampista croata será intervenido por una fractura en el pómulo izquierdo después de un duro impacto con Locatelli en el Milan-Juventus
Luka Modric ha sufrido una fractura en el pómulo izquierdo tras un duro choque con Manuel Locatelli durante el empate sin goles entre el Milan y la Juventus en San Siro, un contratiempo serio para el conjunto rossonero en el tramo final de temporada y también para la selección croata a pocas semanas del Mundial 2026.
El centrocampista croata, de 40 años, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 80 después de un fuerte golpe cabeza con cabeza con el jugador juventino. Aunque inicialmente se retiró consciente, con hielo en la zona afectada y tranquilizando a sus compañeros, las pruebas médicas realizadas este lunes confirmaron una fractura facial que obligará a una intervención quirúrgica inmediata.
El Milan confirmó que el veterano futbolista pasará por quirófano en las próximas horas, mientras queda pendiente el tiempo exacto de recuperación. Diversos medios apuntan a que Modric podría perderse lo que resta de campaña en la Serie A, aunque su presencia en el Mundial con Croacia no estaría descartada, probablemente con máscara protectora si los plazos evolucionan favorablemente.
Mundial a contrarreloj
La lesión llega en un momento especialmente delicado para el Milan, que pelea por asegurar su posición en zona Champions, y supone además una preocupación para Croacia, que confía en su capitán para liderar al equipo en su quinta Copa del Mundo. A sus 40 años, Modric afronta ahora una recuperación contrarreloj con el gran objetivo de llegar a tiempo para la cita internacional de junio.
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