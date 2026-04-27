¿Cuántos puntos necesita el Sevilla FC para salvarse?
La respuesta corta: uno más que el 18º. La larga: tiene que hacer al menos seis para tener más opciones de salvarse que de bajar, según los datos del especialista Fran Martínez, que da una probabilidad para cada uno de los 16 escenarios
Después de la debacle del Sevilla FC en Pamplona, el conjunto hispalense acabó la jornada en descenso por primera vez en toda la temporada y su dinámica le convierte en uno de los grandes candidatos a perder la categoría. Después del partido, todo el mundo se hizo la misma pregunta... ¿Cuántos puntos necesita el equipo para salvarse del descenso?
La respuesta corta es muy sencilla: al menos un punto más que el 18º clasificado. Incluso los mismos si le tienen ganado el golaveraje. Esta mentalidad les debe servir para el partido a partido, pero está claro que en función de los puntos que saque tendrá unas posibilidades u otras.
Las posibilidades entre 20.000 escenarios
En este sentido, los datos del especialista Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto) hacen una estimación entre los 20.000 escenarios posibles de las posibilidades que tiene el Sevilla de salvarse consiguiendo entre 0 y 15 puntos. Y es que sus posibilidades solamente superan el 50 por cien (más de la mitad) en caso de conseguir seis puntos (tendría un 52,86%)
Siete puntos lo acercan, por debajo tendría que rezar
A partir del séptimo punto (casi la mitad de los que quedan en disputa) las posibilidades de permanencia se disparan para los rojiblancos, ya que alcanzarían un 83,53% y a partir de los 8 (más de la mitad) solamente una hecatombe podría llevarles a Segunda División.
La tranquilidad está a diez puntos
A partir de los 10 puntos (dos tercios de los que quedan), el Sevilla tendría un cien por cien de posibilidades de salvarse, ya que no hay ningún tipo de combinación que podría sacarles de la carrera por la permanencia, a partir de los 10 la salvación ya estaría en el bolsillo.
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