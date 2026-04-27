¿Por cuánto dinero vendería el Bayern a Olise? Rummenigge contesta

Michael Olise se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta. La estrella del Bayern de Munich está asombrando al mundo del fútbol con sus 19 goles y 29 asistencias que han provocado los elogios y el interés de los grandes clubes del viejo continente. En las últimas semanas han salido los primeros rumores de ofertas multimillonarias, pero de momento la postura del club germano es clara.

El expresidente del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge fue preguntado sobre los 200 millones de euros por Olise y esto es lo que ha dicho: “En 2009, recibimos una oferta increíble del Chelsea por Franck Ribéry. En ese momento, habría sido un nuevo récord mundial de traspaso. Entonces fui con esa oferta a nuestro entonces director financiero, Karl Hopfner, y a Uli Hoeneß. Lo discutimos durante dos horas, intentando decidir qué hacer con ella. Ese día, tomamos una decisión fundamental: que en el futuro, nunca venderíamos a un jugador que nos haríamos falta en el campo. Esta regla no escrita sigue vigente hoy en día. Para un jugador como Olise, no hay precio que nos haga dudar", contaba a Julian Buhl. Olise es instransferible para el club bávaro.

Olise lideró el once ideal de la pasada jornada de Liga de Campeones, la vuelta de cuartos de final, según anunció este la UEFA, que lo consideró el jugador más destacado de la fecha por su actuación ante el Real Madrid.

Harry Kane celebra su tanto ante el Real Madrid / RONALD WITTEK

Renovará a Kane

Rummenigge anunció que su club mantendrá conversaciones concretas sobre la ampliación del contrato del delantero inglés Harry Kane una vez finalizada la temporada, "con el claro objetivo de renovar"."Con el claro objetivo de renovar su contrato", mantuvo Rummenigge en una entrevista en el portal 't-online', en la que abordó el futuro del ariete inglés, que fichó por el Bayern en el verano de 2023 procedente del Tottenham por unos 100 millones de euros.

"Fichar a Harry Kane para el Bayern Múnich fue un golpe maestro en la historia del club", declaró Rummenigge (70), presidente del consejo de administración desde hace muchos años y actual miembro del consejo de supervisión del Bayern.

Kane ha marcado 138 goles en 141 partidos con el Bayern, es una de las piezas claves del equipo entrenado por Vincent Kompany y finaliza contrato en junio de 2027. "Es bien sabido que tenía una cláusula de rescisión. No la ha ejercido, lo que indica que, en cualquier caso, se queda en Múnich", reveló.

"Y ahora los responsables operativos -tal y como se ha acordado- mantendrán conversaciones con él en algún momento tras la temporada", agregó Rummenigge en la previa del encuentro de ida de las semifinales de la Champions entre el Bayern y el Paris Saint-Germain.

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Bajo la batuta de Kompany, Kane ha llevado a cabo "una transformación", pasando de ser un atacante que marcaba muchos goles a un "delantero de juego". "Y eso es muy importante para el juego del Bayern", dijo el directivo y exfutbolista alemán.