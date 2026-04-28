CLASIFICACIÓN Así de cara está la permanencia en LaLiga: ¡9 equipos en 6 puntos!

La tabla se comprime a falta de cinco jornadas y con el Real Oviedo ya con pie y medio en segunda división. La batalla promete emociones fuertes hasta el final

Valencia-Girona en Mestalla / EFE

Jaume Puig

La lucha por evitar el descenso está más apretada que nunca en LaLiga. El margen de error se ha acabado para los tres equipos valencianos implicados: Valencia CF, Levante UD y Elche CF. A falta de cinco jornadas y con el Real Oviedo ya con pie y medio en segunda división, hasta nueve equipos viven pendientes de cada resultado, separados por apenas seis puntos en una batalla que promete emociones fuertes hasta el final.

Desde la 11ª posición que ocupa el Rayo Vallecano con 39 puntos, hasta el Levante, 19º con 33, la clasificación muestra una igualdad extrema. Entre ambos se encuentran Valencia (39), Espanyol (39), Elche (38), Girona (38), Alavés (36), Mallorca (35) y Sevilla (34), todos ellos con opciones reales de verse arrastrados a la zona roja.

El margen es mínimo y cualquier tropiezo puede resultar decisivo. Equipos como Valencia y Espanyol, que suman 39 puntos, parecían tener cierto colchón, pero la dinámica reciente y la presión de los de abajo han comprimido la tabla. Más delicada es la situación de Sevilla, con 34 puntos, y Levante con 33. ambos actualmente en zona de descenso junto al colista Oviedo.

Oviedo - Elche. / Eloy Alonso / EFE

Con cinco jornadas por disputarse, cada encuentro se ha convertido en una final. La permanencia está en juego y, con nueve equipos en solo seis puntos, el desenlace será, sin duda, de infarto.

Espanyol - Levante. / EP

Calendario final de los equipos que luchan por la salvación

En cualquier caso, todo se decidirá en cinco jornadas finales de auténtico infarto, en las que lo rivales de cada uno y lo que tengan en juego, si es que se están jugando algo, va a tener mucho que decir en la pelea por la salvación.

Rayo Vallecano - 39 puntos

  • Getafe - Rayo
  • Rayo - Girona
  • Valencia - Rayo
  • Rayo - Villarreal
  • Alavés - Rayo

Valencia - 39 puntos

  • Valencia - Atlético
  • Athletic - Valencia
  • Valencia - Rayo
  • Real Sociedad - Valencia
  • Valencia - Barça

Espanyol - 39 puntos

  • Espanyol - Madrid
  • Sevilla - Espanyol
  • Espanyol -Athletic
  • Osasuna - Espanyol
  • Espanyol - Real Sociedad

Elche - 38 puntos

  • Celta - Elche
  • Elche - Alavés
  • Betis - Elche
  • Elche - Getafe
  • Girona - Elche

Girona - 38 puntos

  • Girona - Mallorca
  • Rayo - Girona
  • Girona - Real Sociedad
  • Atlético - Girona
  • Girona - Elche
CLASILALIGA33 / SD

Alavés - 36 puntos

  • Alavés - Athletic
  • Elche - Alavés
  • Alavés - Barça
  • Oviedo - Alavés
  • Alavés - Rayo

Mallorca - 35 puntos

  • Girona - Mallorca
  • Mallorca - Villarreal
  • Getafe - Mallorca
  • Levante - Mallorca
  • Mallorca - Oviedo

Sevilla - 34 puntos

  • Sevilla - Real Sociedad
  • Sevilla - Espanyol
  • Villarreal - Sevilla
  • Sevilla - Real Madrid
  • Celta - Sevilla

Levante - 33 puntos

  • Villarreal - Levante
  • Levante - Osasuna
  • Celta - Levante
  • Levante - Mallorca
  • Betis - Levante

Oviedo - 28 puntos

  • Betis - Oviedo
  • Oviedo - Getafe
  • Madrid - Oviedo
  • Oviedo -Alavés
  • Mallorca - Oviedo

