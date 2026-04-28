LaLiga acapara los focos mediáticos de los amantes del fútbol. Es normal, ya que se trata del mejor campeonato del mundo junto a la Premier League en lo que respecta a nivel deportivo y rendimiento de los nuestros en competiciones europeas. El problema es la crisis económica y las consiguientes restricciones de Javier Tebas que ha asolado a los clubes, especialmente en los últimos años, han lastrado posibles fichajes o blindajes de futbolistas que prefieren irse a un equipo pequeño de Inglaterra, aunque sea de Segunda, antes que permanecer en LaLiga española.

La realidad deportiva no va tan de la mano de la económica y es que hay que dejar claro que LaLiga Hypermotion también es una de las mejores ligas del mundo. Hay jugadores que perfectamente podrían estar disputando minutos en equipo incluso de competición europea, pero por el momento deben conformarse con liderar a sus clubes en la segunda categoría nacional. Los goleadores de Segunda: ¿oportunidad de mercado o fichajes inalcanzables? Hay de todo.

En estos momentos el máximo goleador de Segunda es un brutal Sergio Arribas. El mediapunta de la UD Almería acumula 24 goles y 7 asistencias en lo que llevamos de campaña. Con un valor de mercado de 15 millones, los almerienses saben que se duplicaría en caso de ascenso. Tiene contrato hasta 2029, pero el Real Madrid conserva un 40% de su futura venta por el jugador que vendieron por 6 kilos hace tres temporadas. Con 24 años, es el gran atractivo del campeonato, pero ya hay equipos como Sunderland o Sporting de Lisboa que han mostrado reciente interés. Tendrá muchas más novias.

Arribas controla el balón ante Thierry / EFE

En el Racing de Santander, otro de los que aspira al ascenso, destacan como goleadores el extremo Andrés Martín (19) y el ariete Asier Villalibre (13), cedido por el Alavés y que regresará a Vitoria en verano. Andrés tiene contrato hasta 2028, pero ya dejó claro la temporada pasada que la Segunda se le queda muy pequeña. El curso pasado marcó 17 goles y repartió 18 asistencias y este acumula 19+8. ¿Podrá retenerlo el Racing otra temporada incluso ascendiendo? El verano puede hacerse muy largo.

Betis y Braga, atentos a 'Chupe'

Salido de la cantera del Sevilla FC ha explotado en el Málaga 'Chupe', un punta de sólo 21 años que ya acumula 18 goles este curso al ofrecer una segunda vuelta de campeonato de ensueño. Tanto Betis como el Braga portugués le siguen de cerca y aunque tiene contrato hasta 2028, su edad y proyección hacen que los 8 kilos de su cláusula no resulten prohibitivos. También destacan en el Málaga el punta Adrián Niño y el extremo Larrubia con 9 goles.

Aunque menos efectivo de cara a puerta, pero también goleador nato, Gorka Carrera quema etapas en la Real Sociedad B, acumulando 14 tantos esta temporada. Con contrato hasta 2030, todo apunta a que dará el salto al primer equipo más pronto que tarde. Si sale Karrikaburu, podría dejarle su plaza a las órdenes de Matarazzo para una temporada que será larga por competición europea.

Yeremay celebra un tanto con el Deportivo de la Coruña / EFE

Yeremay Hernández, el más valorado

Uno de los jugadores más destacados de la categoría es Yeremay Hernández, con un valor de mercado para Transfermarkt de 25 millones de euros. El extremo canario de 23 años acumula 11 goles y 8 asistencias y es el encargado de tirar del carro del Deportivo de La Coruña en ausencia del lesionado Mella, de 20 años y con muchos equipos llamando a su puerta. El Sporting de Lisboa no deja de intentar convencerle.

Otros veteranos como Carlos Fernández, con 16 goles para el Mirandés; o Adrián Embarba con 14 para la UD Almería comparten con los atacantes del Sporting Dubasin (15) y Otero (13) la zona noble de la tabla de anotadores.

Calatrava celebra un gol en el SkyFi Castalia, abrazado por Raúl Sánchez y Diego Barri. / GABRIEL UTIEL

Dos goleadores para el Castellón de Pablo Hernández

Otro de los equipos que están dando la campanada es el CD Castellón, que desde la llegada del exjugador valencianista se ha posicionado como un serio candidato al ascenso a Primera. El centrocampista Álex Calatrava se ha destapado como goleador, alcanzando los 13 tantos tras su último triplete liguero. Le sigue el delantero Ousmane Camara con 11.

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La temporada pasada fueron el colombiano del Almería Luis Suárez con 27 goles y el argentino Joaquín Panichelli con 21 los máximos goleadores y ambos se marcharon al extranjero en cuantiosos traspasos. Los andaluces recibieron unos 23 kilos por el internacional, mientras que el Alavés, club que era propietario del espigado atacante, ingresó 17 millones del Estrasburgo tras su fructífera cesión al Mirandés. ¿Ocurrirá lo mismo con los goleadores del presente curso en LaLiga Hypermotion?