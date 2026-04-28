Tebas anuncia cambios en el VAR para LaLiga 26/27 en plena ola de rajadas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este martes que el sistema de videoarbitraje (VAR) necesita una profunda revisión, al considerar que “hay que cambiar muchas cosas” en su funcionamiento actual. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de un proyecto contra el racismo en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid.

Durante su intervención, Tebas respondió a diversas cuestiones sobre el uso del VAR en el fútbol profesional y reflexionó sobre el papel de la tecnología en el deporte. El dirigente reconoció que el sistema presenta deficiencias y admitió que “algo no está funcionando”, lo que abre la puerta a posibles modificaciones en el modelo arbitral vigente.

Asimismo, avanzó que la próxima temporada se introducirá el fuera de juego semiautomático, una medida que busca mejorar la precisión en las decisiones arbitrales. En esta línea, también defendió el uso de herramientas de inteligencia artificial tanto en la designación de árbitros como en la evaluación de su rendimiento a lo largo de la competición.

06/06/2025 Javier Tebas atiende a los medios tras acudir a la ISDE Sports Convention 2025 de Madrid ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS / OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRES / Europa Press

Pese a estas innovaciones, Tebas admitió que no solucionarán todos los problemas existentes. Según explicó, el VAR ha generado cierta “desazón” entre clubes, jugadores y aficionados, lo que refuerza la necesidad de seguir ajustando el sistema para lograr una mayor confianza en el arbitraje.

La 'rajada' de Camello

El último en explotar contra los árbitros ha sido el delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello: “Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño era otra cosa. Lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto; es una mierda. Antes los protagonistas eran los jugadores. Van al VAR a ver una jugada que no es clara. No era penalti. Era un castigo tremendo. Presumimos de la mejor liga del mundo pero nos confundimos por lo que sufrimos y lo que sufre la gente que paga”, dijo.

Noticias relacionadas

El "máximo posible" a Andrada

Tebas también calificó de "auténtica barbaridad" la agresión brutal de Andrada a Pulido en LaLiga Hypermotion y espera "lo máximo posible" de sanción. "No conozco bien el reglamento, pero se habla solo de 12 partidos cuando realmente tendría que ser varios meses sin poder jugar", opinó sobre la acción del guardameta argentino en los últimos minutos del derbi aragonés.