Revolución con el Mundial: Duros castigos por taparse la boca o retirarse del campo

La International Football Association Board (IFAB), el ente encargado de regular las reglas del fútbol para la FIFA, aprobó por unanimidad una serie de nuevas sanciones en una reunión extraordinaria celebrada este martes en Vancouver (Canadá). A partir de ahora, se impondrá tarjeta roja a aquellos jugadores que se tapen la boca "para ocultar comportamientos discriminatorios".

Según el comunicado de la IFAB, "a discreción del organizador de la competición (FIFA), cualquier jugador que tape su boca durante un enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con tarjeta roja".

Esta decisión se ha basado en acontecimientos repetidos sobre los campos de juego, en los que los jugadores o miembros de un 'staff' ocultan sus mensajes a los adversarios con la mano sobre la boca. El caso más reciente y evidente se dio con el argentino del Benfica Prestianni, acusado de proferir insultos racistas y, posteriormente, homófobos contra el madridista Vinícius Júnior. La UEFA acabó sancionando con seis partidos al benfiquista.

Nuevas sanciones en el fútbol: Cambios importantes para el Mundial 2026

Esta medida se implementará en la Copa del mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y entrará en vigor desde el 11 de junio de 2026.

Además, se ha establecido que los jugadores que abandonen el campo en señal de protesta por una decisión arbitral podrán recibir una tarjeta roja. Este tipo de sanción fue ejemplificado en la final de la Copa Africana de Naciones, donde el equipo de Senegal dejó el terreno de juego tras una polémica decisión contra Marruecos.

Los 'leones de Teranga' regresaron de los vestuarios tras casi un cuarto de hora de protesta por la señalización de un penalti, inexistente, en favor de los anfitriones a pocos instantes del final de los 90 minutos. Brahim Díaz, jugador marroquí del Real Madrid, falló y el choque se marchó a la prórroga, en la que Senegal venció sobre el terreno de juego. La CAF hace un mes decidió dar el título (0-3) a Marruecos, y ahora el TAS tendrá la palabra final.

El comunicado también señala que la tarjeta roja podrá ser mostrada a cualquier jugador o miembro del cuerpo técnico que incite a abandonar el campo en protesta. Igualmente, los equipos que provoquen la suspensión de un partido recibirán la derrota por incomparecencia.

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Estas modificaciones serán comunicadas en las próximas semanas a los 48 países clasificados para el Mundial 2026, y son el resultado de una serie de consultas exhaustivas realizadas por la FIFA con los diferentes sectores del fútbol mundial.