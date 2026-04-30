Pellegrini se queda sin el lateral del futuro Betis por otra lesión que le hace perderse la temporada

Ángel Ortiz, lateral diestro del Real Betis, se perderá las cinco últimas jornadas de la Liga a causa de una "lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda", según ha comunicado el club verdiblanco en un parte médico remitido este jueves.

Ortiz, internacional sub-21, no juega desde el pasado 22 de marzo, cuando se produjo una lesión del hombro en San Mamés de la que estaba recién restablecido, pero sufrió otro percance en el entrenamiento del martes y las pruebas a las que se ha sometido han revelado el daño muscular. No podrá jugar el duelo que podría ser clave en la última jornada ante el Levante UD.

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El futbolista extremeño, que cumplirá 22 años en julio, debutó a mediados de la temporada pasada en Primera división y se incorporó plenamente a la dinámica del primer plantel en la presente campaña, en la que ha disputado 23 encuentros oficiales (13 de Liga, 4 de Copa y 6 de Europa League) en los que ha marcado un gol y ha dispensado dos asistencias. Actualmente se estaba recuperando de una lesión en el hombro.