Salvador Gomar es reelegido presidente de la FFCV

Salva Gomar ha sido oficialmente proclamado presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2030.

La Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana ha confirmado que Gomar dirigirá la Federació durante los próximos cuatro años tras dar por concluidas las elecciones 2026.

Salva Gomar, presidente de la Federacion de Futbol Valenciana / Germán Caballero

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas y de subsanaciones, Gomar ha salido reelegido como máximo mandatario de la entidad federativa más importante de la Comunitat Valenciana.

Gomar, ocho años de éxito y transformación al frente de la FFCV

Salva Gomar, abogado y gestor deportivo profesional, sale reelegido tras ocho años de gestión del fútbol valenciano.

El dirigente valenciano llegó a la presidencia en diciembre de 2018 y desde entonces la Federació no ha parado de crecer, alcanzando números nunca vistos en licencias o en cotas presupuestarias.

Partiendo de la base de una economía saneada y transparente, Salva Gomar lleva ocho años modernizando el fútbol valenciano, al que incluso ha dotado de una nueva sede de útlima generación, y ha adaptado las competiciones para la promoción del fútbol base y del fútbol amateur.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) con su presidente, Salvador Gomar recibió un galardón extensible a todas las Federaciones Deportivas que se han volcado con los afectados por la DANA. / J. M. LÓPEZ

Mención especial merece durante sus dos mandatos previos el proyecto Valenta, mediante el cual la FFCV ha multiplicado por cuatro las licencias femeninas y ha situado a la Comunitat Valenciana como referente del fútbol femenino español. La RFEF, la UEFA y la FIFA han reconocido en los últimos años la valía del proyecto, llegándose a exportar a otros lugares.

Y todos estos logros tendiendo en cuenta que Salva Gomar tuvo que capear dos crisis que hubieran tumbado a cualquier entidad: la del COVID en 2019 y la dana del fatídico 29 de octubre de 2024.

El fútbol valenciano fue pionero en la vuelta del deporte a la vida diaria durante la pandemia; tras la dana, el fútbol ha sido el único deporte en recomponerse por completo en las zonas afectadas en tiempo récord, liderando la reconstrucción de campos de fútbol devastados.

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Tras estas dos crisis, el fútbol no solo no ha perdido jugadores y jugadoras, sino que ha aumentado exponencialmente las licencias hasta llegar a superar las 140.000, récord histórico en los 116 años de historia de la entidad.