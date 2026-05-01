El descenso está que arde tras la victoria del Mallorca: ¡así está la clasificación!

El triunfo del Mallorca contra el Girona pone patas arriba la pelea por el descenso, implicando a más equipos y poniendo en serios aprietos a los que luchan por salir de las tres últimas posiciones. Un gol de Samu Costa al filo del descanso fue suficiente para que los tres puntos se marchasen a las Islas Baleares pese a que el cuadro de Míchel Sánchez dio un paso al frente y asedió la portería de Leo Román.

Cinco puntos entre el 18º y el 11º

Tras la victoria del Mallorca, la salvación la marca el Alavés con 36 unidades y los de Demichelis ponen en serios apuros a los catalanes: los igualan a 38 puntos, les superan en la tabla Girona y se poneb por debajo del Elche, que por el golaveraje general, se sitúa por encima. Rayo Vallecano, Espanyol y Valencia están con 39, mientras que el Levante tendrá que ir a La Cerámica con la obligación de ganar para no perder comba con la permanencia, actualmente a 3 puntos.