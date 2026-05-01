La UE Tavernes hace historia y gana la Nostra Copa

La UE Tavernes de la Valldigna escribió una página histórica en La Vila Joiosa al proclamarse campeón de la V edición de La Nostra Copa tras imponerse por 0-1 al CD Onda en una final de máxima tensión, decidida por un cabezazo de Joan en el minuto 37 y sostenida después por un ejercicio de resistencia colectiva enorme. El conjunto de Edu Palomares conquistó así su primer gran título copero y aseguró, además, la posibilidad de medirse la próxima temporada a un rival de Primera en la Copa del Rey si supera la previa.

En el Estadi Municipal Nou Pla se respiró ambiente de gran cita desde mucho antes del pitido inicial. Las dos aficiones respondieron y convirtieron la final en una auténtica fiesta del fútbol valenciano, marcada por el respeto inicial entre dos equipos conscientes de lo mucho que había en juego. Tavernes golpeó primero con una ocasión clara de Aarón, mientras el Onda respondió con personalidad, obligando a Arnau a exhibirse bajo palos en una primera mitad de alternativas y pulsos tácticos.

Cuando el duelo parecía caminar hacia el descanso sin dueño, apareció la conexión decisiva. Aarón puso un centro medido, “con música”, y Joan emergió para firmar un remate de delantero grande, ajustado a la escuadra, imposible para Alejandro. El 0-1 rompió la igualdad y otorgó al Tavernes una ventaja que acabaría defendiendo como un tesoro.

Tras el descanso, el guion cambió por completo. El CD Onda se adueñó del balón, encerró a su rival y convirtió la segunda mitad en un asedio constante. Mallol rozó el empate, Hugo lo intentó una y otra vez y Fernando García agitó el banquillo buscando una reacción definitiva. Pero cada embestida se topó con una defensa numantina, liderada por un bloque blanquiazul que sobrevivió entre despejes, sacrificio y solidaridad.

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El tramo final fue una cuestión de fe. Con el Onda lanzado, Adrián tuvo la más clara a tres minutos del final, pero la zaga del Tavernes salvó in extremis el empate que habría forzado la prórroga. Fue la última gran resistencia de un campeón que supo sufrir tanto como competir.