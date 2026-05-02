Confirmado: triste desenlace para Dani Carvajal en el Real Madrid
El lateral derecho, a pocas semanas de finalizar contrato en el Santiago Bernabéu, sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Podría decir adiós a la temporada con su futuro en el aire
Dani Carvajal vuelve a frenar en seco. El lateral del Real Madrid sufre una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho, una lesión que le mantendrá, como mínimo, dos semanas alejado de los terrenos de juego y le apartará de varios compromisos clave en el tramo decisivo del curso.
El capitán blanco se perderá, salvo giro inesperado, las citas frente a Espanyol, Barcelona y Oviedo, mientras su presencia ante el Sevilla también queda en el aire. Su objetivo pasa ahora por intentar reaparecer en la última jornada liguera ante el Athletic Club, en un contexto especialmente delicado por la cercanía del Mundial 2026 y por la incertidumbre que rodea su futuro contractual en el Santiago Bernabéu.
La lesión supone un nuevo contratiempo para un futbolista castigado por los problemas físicos en una temporada marcada por la irregularidad y que podría haber vivido, incluso, sus últimos minutos como madridista si no logra regresar antes del cierre del campeonato.
COMUNICADO OFICIAL DEL REAL MADRID
"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Pendiente de evolución".
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