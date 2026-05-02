Higuaín reaparece y sorprende a todos con su estado físico

Gonzalo Higuaín ha vuelto inesperadamente al foco mediático, no por un regreso al fútbol sino por una imagen captada en Miami que se ha hecho viral en redes sociales debido a su llamativo cambio físico a los 38 años. El exdelantero argentino, retirado desde 2022 tras su etapa en el Inter Miami, fue fotografiado por un aficionado en una tienda deportiva y su aspecto, con barba mucho más poblada, imagen relajada y un físico alejado del que mostraba en su etapa como futbolista de élite, generó una oleada de comentarios en internet.

Carrera notable

El ‘Pipita’, que durante 17 años brilló en clubes como River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan y Chelsea, permanece hoy mucho más alejado de la exposición pública, aunque sigue vinculado al deporte. Actualmente trabaja en el desarrollo de jugadores dentro del proyecto del Inter Miami y mantiene una activa relación con el pádel, disciplina en la que incluso logró un título en 2024 en Estados Unidos.

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Debate sobre el físico tras la retirada

La viralidad de la fotografía reabrió el debate habitual sobre el cambio físico de grandes estrellas tras su retirada, especialmente en figuras que durante años estuvieron sometidas a una exigencia máxima. Más allá de la sorpresa estética, la imagen también recordó la dimensión de la carrera de Higuaín: más de 300 goles como profesional, una etapa histórica en el Real Madrid con 107 tantos y un recorrido en la selección argentina marcado tanto por su capacidad goleadora como por finales especialmente recordadas. Nadie olvida su fallo contra Alemania en la final de 2014. Seguramente sea lo que más pesa de su notable carrera.