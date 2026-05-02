Más leña al fuego: Arbeloa responde a Ceballos tras los rumores de desencuentro entre ambos

Álvaro Arbeloa compareció en la previa del duelo liguero ante el Espanyol con un mensaje claro: silencio público y puertas cerradas sobre cualquier conflicto interno con Dani Ceballos. En medio de las informaciones sobre un fuerte desencuentro entre entrenador y jugador, el técnico madridista se aferró al código clásico del vestuario blanco para esquivar la polémica: “Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid, se queda en el vestuario del Real Madrid”.

Dani Ceballos y Dan Carvajal, en el banquillo del Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press

La frase, pronunciada con firmeza, llega después de varios días marcados por rumores sobre una ruptura entre ambos, alimentados por la ausencia del centrocampista andaluz en convocatorias recientes y por las especulaciones sobre su posible salida este verano. Arbeloa no negó tensiones, pero dejó claro que no piensa exponerlas públicamente, en un intento por rebajar el ruido en torno a un equipo que atraviesa una temporada muy por debajo de las expectativas.

Problema genérico

Más allá del caso Ceballos, el entrenador reconoció que el problema del Madrid va mucho más allá de nombres propios. Admitió que los resultados “están lejos de lo que debe ser el Real Madrid” y señaló fallos estructurales en un grupo joven, talentoso, pero irregular, que ha dejado escapar demasiados puntos ante rivales teóricamente inferiores. Arbeloa insistió en que el equipo necesita una mejora colectiva, más allá de la calidad individual, y asumió que el club ha pagado cara su falta de consistencia.

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El contexto no ayuda: con LaLiga prácticamente perdida, dudas sobre el banquillo para la próxima temporada y nombres como José Mourinho apareciendo en el horizonte mediático, cada comparecencia del técnico se ha convertido en un examen. Sin embargo, Arbeloa trató de reducir todo al presente inmediato: ganar al Espanyol y sostener la imagen del equipo en el tramo final.