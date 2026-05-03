El Alcoyano se mete en el playoff de ascenso a 1ºRFEF

Final de locura en el Grupo 3 de 2ºRFEF, donde su última jornada de competición ha sonreído al Alcoyano gracias al ‘favor’ que le ha hecho un Torrent que se despide de la categoría, al menos, con una alegría. Los de San Gregorio se marchan a 3ºRFEF ganándole al Barça B, rival directo por la promoción del Alcoyano, y los de El Collao se cuelan en el playoff de ascenso a 1ºRFEF como quinto clasificado.

Al conjunto alicantino, debido a una diferencia de goles sostenida con unas estadísticas sólidas (30 dianas a favor y solo 20 en contra), le servía con un empate en el campo del Porreres y no solo cumplió a través de un resultado gafas, sino que el Torrent despejó cualquier tipo de incertidumbre para los de El Collao tras tumbar en San Gregorio al Barça B, que se queda fuera de la promoción de ascenso a 1ºRFEF.

Noticias relacionadas

Última alegría en 2ºRFEF

Once del Torrent ante el Barça B. / TORRENT FC

El combinado torrentí no ha tenido un año satisfactorio a pesar de vivir una eliminatoria de Copa del Rey en el Ciutat de València frente al Betis. La temporada cogió un rumbo que ha desembocado en un decepcionante descenso, pero San Gregorio coge fuerzas para volver tras vencer al Barça B (3-1) y, de paso, allanar el camino del Alcoyano hacia la promoción de ascenso. De esta manera, el cuadro alicantino ya espera rival para comenzar su escalada hacia la división de bronce del fútbol español.