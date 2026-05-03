Arbeloa, contra las cuerdas: Zidane, ¿próximo entrenador del Real Madrid?
Con el futuro del actual técnico blanco en el aire, el francés pudo regresar en diciembre y quién sabe si se volverá a poner su nombre encima de la mesa pese a estar en la terna de la selección francesa
El presente del Real Madrid pudo haber sido muy diferente. El club blanco contactó el pasado mes de diciembre con Zinedine Zidane en un intento de provocar su regreso al Santiago Bernabéu para iniciar una tercera etapa como entrenador madridista. Sin embargo, una decisión previa del técnico francés terminó por cerrar una operación que habría supuesto un giro radical en el futuro inmediato de la entidad, según revela AS.
Tras la destitución de Xabi Alonso, cuya salida ya estaba decidida desde hacía semanas, la directiva madridista buscó un golpe de efecto capaz de reactivar al equipo. En ese contexto apareció el nombre de Zidane, el hombre de las tres Champions consecutivas, el técnico que mejor ha sabido resolver las grandes crisis del club en la última década. Florentino Pérez y su entorno valoraron seriamente su regreso, conscientes de que su figura representaba una garantía inmediata de liderazgo y competitividad.
Sin embargo, el movimiento llegó demasiado tarde. Zidane ya había dado su palabra a la selección francesa para convertirse en el relevo de Didier Deschamps, un compromiso personal y profesional que el exfutbolista decidió respetar por encima de cualquier otra posibilidad. Su vínculo emocional con el Real Madrid sigue intacto, pero su código de honor fue determinante para rechazar la opción de regresar a Valdebebas.
Dos caminos para el francés
Desde su salida en 2021, Zidane solo contemplaba dos destinos para volver a entrenar: el Real Madrid o Francia. Esa fidelidad al club blanco mantuvo viva la esperanza hasta el último momento, aunque finalmente la oportunidad se esfumó. El banquillo acabó tomando otro rumbo con Arbeloa, mientras el madridismo se quedó a las puertas de revivir una de las historias más exitosas de su era moderna.
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