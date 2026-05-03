El árbitro del abrazo a Caparrós pitará el Sevilla FC - Real Sociedad

Indignación entre los aficionados de los equipos de la zona baja por la designación arbitral del Sevilla FC - Real Sociedad de este próximo lunes. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) dirigido por el sevillano y sevillista Luis Medina Cantalejo ha designado a Martínez Munuera para el encuentro a vida o muerte de los hispalenses.

El colegiado valenciano dejó una imagen muy llamativa la temporada pasada después de un partido clave en la lucha por la salvación entre la UD Las Palmas y el propio Sevilla FC. En aquel partido, en el que anuló un gol muy discutido por los insulares, el conjunto rojiblanco se llevó la victoria y se desató la locura en la celebración por el paso de gigante que se daba por la permanencia.

Celebración efusiva y abrazo al árbitro

Con el pitido final, Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla FC se fue directo a por el árbitro, lo agarró por los brazos y empezó a zarandearlo efusivamente, culminando con un abrazo que fue correspondido, algo que en su momento denunciaron los aficionados de Las Palmas, que en aquella jornada 36 quedaban matemáticamente descendidos.

Colegiado fetiche para el Sevilla: nueve victorias en 13 partidos

A pesar de este precedente, Martínez Munuera se encuentra de nuevo con el Sevilla en un momento crucial porque tienen la oportunidad de salir del descenso y meter al Deportivo Alavés. Los precedentes con este colegiado, además, son muy favorables para los sevillistas: en 13 partidos con él al silbato, los andaluces han ganado nueve, empatado tres y sólo perdido uno.