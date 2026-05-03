El Barça apunta a su primer fichaje para la temporada 26/27
Los de Hansi Flick están a un paso de ganar LaLiga y ya planifican la próxima campaña
El futuro de Bernardo Silva se ha convertido en uno de los focos principales del mercado de fichajes europeo tras conocerse que el internacional portugués considera cerrada su etapa en el Manchester City. A sus 31 años, el talentoso centrocampista afronta un verano decisivo, con varios gigantes del continente atentos a su situación, aunque su prioridad parece estar ya definida.
Según informa Tuttosport, Bernardo Silva tiene un destino preferido: el FC Barcelona. Pese al interés mostrado por clubes como la Juventus o el Galatasaray, el futbolista luso mantiene como principal objetivo continuar su carrera en la élite europea y hacerlo vestido de azulgrana.
La operación, siempre según el citado medio italiano, estaría considerablemente avanzada. En el entorno del club catalán se maneja incluso la sensación de que el fichaje está “cerrado en un 80 por cien”, una cifra que refleja el optimismo existente respecto a una incorporación de gran impacto para el proyecto de Hansi Flick.
Uno de los aspectos más destacados de la negociación sería el esfuerzo económico del propio jugador. Bernardo Silva estaría dispuesto a aceptar una rebaja salarial muy significativa para facilitar su llegada al Camp Nou, percibiendo menos de la mitad de su actual salario en el Manchester City. Un gesto que demostraría tanto su deseo de jugar en Barcelona como su compromiso por adaptarse a la compleja situación financiera azulgrana.
Visto bueno para Flick
Además, Hansi Flick habría dado el visto bueno a la operación. El técnico alemán considera que la polivalencia, experiencia y calidad técnica del portugués encajan perfectamente en su idea de juego, aportando creatividad, intensidad y liderazgo a una plantilla en reconstrucción.
Aunque todavía restan pasos importantes para concretar el movimiento, el posible aterrizaje de Bernardo Silva en el Barça gana fuerza con el paso de los días. El club azulgrana ve en el portugués una oportunidad estratégica de mercado, mientras el jugador parece decidido a priorizar su deseo por encima de otras ofertas económicamente más potentes.
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