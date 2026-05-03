El futuro de Luis Milla apunta fuera de España

El nombre de Luis Milla vuelve a situarse en el centro del mercado, y esta vez con una sensación cada vez más evidente: su próximo destino podría estar fuera de España. A sus 31 años, el centrocampista del Getafe CF atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, y eso le coloca ante una decisión clave que puede marcar su futuro tanto deportivo como económico. El jugador ha sido nuevamente clave para José Bordalás en otra histórica temporada en el Getafe sosteniendo al equipo junto con Mauro Arambarri en la medular.

En LaLiga, clubes como el Villarreal CF y el Real Betis han mostrado interés en hacerse con sus servicios, según han informado en Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Sin embargo, las propuestas que manejan ambos equipos no suponen un salto salarial significativo respecto a lo que ya percibe en el Getafe y teniendo en cuenta el punto de su carrera en el que está se antoja complicado que LaLiga pueda retener a este talento, que querrá encontrar la oportunidad de firmar su último gran contrato.

La sociedad con Mauro Arambarri lleva años siendo clave / Getafe CF

Rendimiento sobresaliente

El mediocentro azulón se ha consolidado como uno de los jugadores más fiables de su equipo, siendo pieza clave en la estructura del Getafe, temporada tras temporadas. Sus cifras hablan por sí solas: supera el 85% de precisión en el pase, con especial incidencia en campo rival, promedia cerca de dos pases clave por partido y mantiene una alta implicación defensiva, con más de cinco balones recuperados por encuentro.

En el extranjero hay más dinero

El constante debilitamiento de LaLiga hace que los equipo extranjeros tengan más capacidad para seducir a este tipo de jugador, ya que ni los equipos que juegan Europa tienen tanto músculo financiero como el que pueden tener en la Premier League, ahora la Serie A y también ligas exóticas.