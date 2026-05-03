Histórico ascenso de la UD Castellonense a Segunda RFEF con un ex del Valencia CF

La UD Castellonense ya es equipo de Segunda RFEF. El club valenciano de Vilanova de Castelló de aproximadamente 7.000 habitantes ha conseguido un histórico ascenso a la cuarta categoría del fútbol español después de una temporada brillante para el recuerdo. Los de Iñaki Rodríguez se proclamaron campeones del grupo a falta de una jornada para el final del campeonato al vencer este sábado al Hércules B en el Antonio Valls de Alicante y aprovecharse del pinchazo del At. Levante. La fiesta por el histórico ascenso a Segunda RFEF se prolongó hasta altas horas de la noche en la localidad valenciana.

CELEBRACIÓN DEL ASCENSO DE LA UD CASTELLONENSE / SD

La UD Castellonense, presidida por el empresario Miguel Ángel Pla Caldes, confeccionó una plantilla ambiciosa con el objetivo de ascender, pero la temporada ha superado todas las expectativas. El equipo ribereño ha conquistado el título a falta de una jornada consiguiendo el billete directo a Segunda RFEF sin necesidad de jugar el play-off. Un éxito histórico para el club y la localidad que no disfrutaba de algo así desde los años cincuenta.

CELEBRACIÓN DEL ASCENSO DE LA UD CASTELLONENSE / SD

Números de campeón

El equipo no falló a la hora de la verdad y goleó (1-4) al filial del Hércules este sábado con goles de Agus, Iker, Joe y Siscar. La victoria unida a la derrota (0-1) del At. Levante frente al Villarreal C dio el ascenso al club y desató la locura en la localidad. Los números de la UD Castellonense hablan por sí solos de la superioridad del equipo en la categoria: 20 triunfos, siete empates y solo seis derrotas en toda la temporada con un balance de 56 goles a favor y solo 29 en contra.

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CELEBRACIÓN DEL ASCENSO DE LA UD CASTELLONENSE / SD

Pilares de la casa

El campeonato de la UD Castellonense tiene doble premio. El equipo de Iñaki Rodríguez se ha clasificado para la próxima edición de la Copa del Rey. El ascenso todavía tiene más mérito porque el equipo está formado por jugadores de la casa como el capitán Marcos Castells, el ex jugador del Valencia CF Carlos Badal (mejor central de la categoría), el mediocentro Jesús Prats o los centrocampistas Agustín Murillo o Marc Abril, hermano del joven portero internacional sub-21 del Valencia Vicent Abril. Mención aparte merece el delantero Iker Garijo, natural de Jarafuel, que después de su salvar al equipo y pasar por el At. Levante ha vuelto a 'casa' para ascenderlo con 18 goles que ya son historia. Como el ascenso. Enhorabuena, campeones.