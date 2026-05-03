LALIGA | Así de caliente está la lucha por escapar del descenso a Segunda división

La carrera por evitar el descenso se mantiene viva, además de ser el mayor punto de interés de una Liga que, a falta de solo cuatro jornadas, tiene bastante más despejado el panorama por la parte de arriba. En especial, el título, en las manos del FC Barcelona, y las posiciones Champions, donde a los culés les acompañarán Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid.

Los rojiblancos lo tienen a tiro tras la victoria de este pasado sábado en Mestalla. De hecho, el desastre sufrido por el Valencia CF (0-2) lo ha devuelto completamente al lío de la batalla por la salvación. Cuando todos los pronósticos creían que los de Carlos Corberán aprovecharían la oportunidad de medirse a un Atlético plagado de canteranos y la cabeza en la Champions, no fue así. El 'pinchazo' de los blanquinegros los mantiene con 39 puntos en la decimosegunda plaza.

Todas las miradas, en el Sánchez Pizjuán

A priori, la duodécima posición parece lejana de la zona de descenso -los tres últimos lugares de la clasificación-, pero la realidad es que los márgenes son muy estrechos y el ritmo que están llevando los de abajo hace prever la permanencia más cara de los últimos 15 años, cuando el Deportivo bajó a Segunda con 43 puntos. El partido clave para que estos augurios se confirmen se jugará esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Si el Sevilla se impone a la Real Sociedad, que no se juega nada tras ganar la Copa y asegurar un billete para la Europa League, la renta del Valencia se acortará a solo tres puntos.

El Sevilla FC suma 34 unidades. Si gana tendrá 37 y marcará la línea de la salvación tras 34 jornadas, cayendo a descenso el Alavés, con 36 puntos. Con los vitorianos, que sucumbieron ante el Athletic (2-4), el Valencia tiene ganado el 'goal average', también el Levante UD. Precisamente, en esa zona de descenso el otro equipo que guarda esperanzas aún de quedarse en Primera es el 'granota', aunque ya apenas podrá permitirse más errores de aquí al final. Los de Orriols suman 33 puntos.

Quien está desahuciado ya es el Real Oviedo, que este domingo ha vuelto a perder. Esta vez en el feudo del Real Betis (3-0). Con 28 puntos, los asturianos están a ocho con solo 12 puntos por delante en juego.

El Espanyol sigue complicándose la vida

Por otro lado, el Espanyol, con 17 encuentros sin una victoria -todos los de 2026- sigue complicándose mucho la vida. Esta noche ha caído en su estadio frente al Real Madrid (0-2). Las caras de los aficionados 'pericos' eran de absoluto abatimiento en vísperas de un crucial duelo directo en la próxima jornada, en la que visitará al Sevilla. Los de Manolo González están estancados con 39 puntos, los mismos que el Valencia, y uno más que Girona, Elche y Mallorca. Si bien de este grupo de tres, el que afronta con mejores sensaciones la semana es el equipo balear, que asaltó Montilivi el viernes con un tanto de Samu Costa.

Este domingo, el que ha sabido hacer redonda la jornada ha sido el Rayo Vallecano. Los de Iñigo Pérez toman aire tras llevarse el derbi con el Getafe (0-2) al rebasar la barrera de la cuarentena y colocarse con 42 unidades, cerca de la salvación. El respiro les permite preparar con menos ansiedad la vuelta de semifinales de la Conference League ante el Estrasburgo.

Los enfrentamientos directos serán fundamentales en las jornadas que se avecinan. Estos son los que quedan. En cuestión de una semana, dos en los que se cortará la tensión: Elche - Alavés y Sevilla - Espanyol.

Jornada 35

- Elche - Alavés

- Sevilla - Espanyol

- Rayo - Girona

Jornada 36

- Valencia - Rayo

Jornada 37

- Levante - Mallorca

- Oviedo - Alavés

Jornada 38

- Girona - Elche

- Alavés - Rayo

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- Mallorca - Oviedo