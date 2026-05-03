Mbappé se burla del madridismo: nueva falta de respeto al Real Madrid

Kylian Mbappé volvió a convertirse en el gran foco mediático del Real Madrid incluso sin vestirse de corto. El delantero francés fue captado este domingo aterrizando en Madrid apenas 12 minutos antes del inicio del partido ante el Espanyol, después de disfrutar de unos días de vacaciones en Cagliari junto a la actriz Ester Expósito. Las imágenes, difundidas por El Chiringuito, desataron una oleada inmediata de comentarios entre el madridismo por el momento elegido para su regreso.

El contexto explica la dimensión del revuelo. Mbappé se encuentra actualmente de baja por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda sufrida frente al Betis, una dolencia que mantiene en el aire su presencia en el próximo Clásico. Mientras el Real Madrid afrontaba una cita liguera delicada en Cornellà, con la temporada entrando en su fase más crítica, la imagen del astro francés llegando desde Italia en plena cuenta atrás del encuentro no pasó desapercibida.

Mbappé y Lamine Yamal, dos de los deportistas más concienciados en proteger sus marcas / EFE

Aunque el club mantiene como prioridad su recuperación física para el decisivo duelo ante el Barcelona, el viaje y su exposición pública durante estos días han generado debate entre aficionados y sectores cercanos al entorno blanco. No tanto por el descanso en sí, sino por la percepción de desconexión en un momento de máxima tensión competitiva para el equipo.

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Ausencia de liderazgo

La escena mezcla glamour, foco mediático y presión deportiva: Mbappé, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, regresando acompañado de una de las actrices más reconocidas del panorama español mientras el Madrid se juega su orgullo competitivo en el tramo final del curso. En Valdebebas, sin embargo, el verdadero objetivo sigue siendo uno: recuperar a Mbappé a tiempo para el Clásico. Porque más allá del ruido extradeportivo, el Real Madrid necesita a su gran referente sobre el césped.