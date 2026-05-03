Pellegrini no se esconde y anima a Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en su carrera por la Champions

Manuel Pellegrini no esconde ya la ambición del Real Betis en este tramo decisivo de temporada. Tras la contundente victoria verdiblanca ante el Real Oviedo, el técnico chileno dejó claro que su equipo mantiene intacto el objetivo de pelear por la máxima categoría continental y, además, lanzó un mensaje tan competitivo como estratégico: cuanto mejor les vaya a Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en Europa, mejor para los intereses del fútbol español… y también para los del propio Betis. "Para empezar el Atlético y el Rayo son equipos españoles y es importante que vayan lo más adelante en las copas europeas, claro que queremos que avancen. Si además consiguen los puntos para Champions, mucho mejor", dijo Pellegrini en rueda de prensa.

El conjunto sevillano consolidó su posición privilegiada en LaLiga después de sumar tres puntos fundamentales y reforzar su candidatura europea con una actuación sólida, eficaz y madura. Pellegrini valoró especialmente la capacidad de su equipo para mantener la portería a cero y golpear con contundencia en ataque, en una jornada que puede resultar clave en la lucha por las plazas continentales.

El jugador del Betis Juan Camilo Hernández "Cucho" celebra su segundo gol contra el Oviedo, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre Betis y Oviedo, en el estadio de La Cartuja en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz. (Betis) / Julio Muñoz / EFE

Pero más allá del análisis del partido, el entrenador bético dejó una reflexión con lectura continental. El chileno mostró públicamente su deseo de que Atlético y Rayo continúen avanzando en sus respectivas competiciones europeas, consciente de que los éxitos de los clubes españoles pueden beneficiar el coeficiente nacional y abrir escenarios más favorables para LaLiga en el reparto de plazas futuras.

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Mensaje cargado de sentido

El contexto favorece ese discurso. El Rayo sigue haciendo historia en la Conference League tras imponerse en la ida de semifinales al Estrasburgo, mientras el Atlético mantiene peso internacional pese a sus propias turbulencias. Para Pellegrini, cualquier impulso colectivo del fútbol español puede tener repercusiones positivas en una carrera europea cada vez más ajustada. Mientras tanto, el Betis hace su parte. Con un calendario exigente y la quinta plaza en juego, el equipo verdiblanco se aferra a su pegada, al liderazgo de Pellegrini y a la ilusión de regresar a la Champions. En Heliópolis ya no se conforman con Europa: ahora quieren la grande.