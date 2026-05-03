Portazo de Mourinho a Florentino y al Real Madrid

José Mourinho vuelve a estar en el centro del foco mediático, pero esta vez no por un posible regreso triunfal al Real Madrid, sino por su propia intención de cortar cualquier especulación sobre su futuro. En medio de la crisis que atraviesa el Benfica tras perder opciones en la liga portuguesa, el técnico luso ha tenido que responder a los rumores que le situaban como alternativa para el banquillo blanco. Su mensaje fue claro: nadie del Real Madrid se ha puesto en contacto con él.

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

El contexto no podía ser más convulso. El Benfica llega golpeado después de un final de semana cargado de polémica, marcado por su empate ante Famalicão, un arbitraje muy cuestionado y una reacción institucional explosiva del club lisboeta, que incluso ironizó otorgando el MVP del encuentro al colegiado Gustavo Correia. Mourinho, fiel a su estilo, quedó nuevamente asociado al ruido, a la confrontación y a una narrativa que sigue generando división.

Desde AS se plantea que, pese al desconcierto actual del Real Madrid tras sus recientes cambios en el banquillo, la opción Mourinho genera más dudas que certezas. Su figura mantiene peso histórico, carácter y capacidad de agitación, pero también despierta interrogantes sobre si su modelo encajaría realmente en el fútbol moderno que exigen los grandes proyectos europeos.

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Rumor que sube como la espuma

Mientras el club blanco sigue buscando estabilidad tras etapas recientes sin consolidación, Mourinho representa para algunos un recurso de autoridad inmediata, aunque para otros simboliza una vuelta al pasado. En ese escenario, el portugués ha preferido “cortar el rollo” antes de alimentar una historia que, por ahora, parece más mediática que real. Así, el nombre de Mourinho seguirá orbitando alrededor del Santiago Bernabéu mientras exista incertidumbre, pero hoy por hoy el portugués mantiene el foco en Portugal y se distancia, al menos públicamente, de una tercera aventura madridista.