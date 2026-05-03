El Real Madrid evita la humillación del pasillo en el Clásico ante el Barça

El Real Madrid evitó el pasillo al FC Barcelona en el próximo Clásico tras imponerse con autoridad al Espanyol en Cornellà en un partido donde Vinicius Jr marcó un doblete. El brasileño fue el gran protagonista de una victoria que permite al conjunto blanco mantener intacto su orgullo competitivo y esquivar una de las imágenes más incómodas de la temporada: un pasillo que certifique al Barça como campeón de liga... aunque corra el riesgo de que la celebren contra los blancos.

En medio de un ambiente de máxima tensión y con la posibilidad real de tener que homenajear al eterno rival en la próxima jornada, el equipo de Álvaro Arbeloa respondió sobre el césped sin un fútbol brillante y tirando de pegada. Tras un descanso que acabó 0-0, Vinicius abrió el marcador con una acción de desequilibrio puro, aprovechando espacios tras asociarse con Gonzalo. Más tarde, el brasileño sentenció el encuentro con el segundo tanto mediante una gran combinación con Bellingham, apagando cualquier esperanza del Espanyol y certificando una noche de alivio para el madridismo.