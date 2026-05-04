Bastoni da calabazas al Barça

El futuro de Alessandro Bastoni vuelve a abrirse a la incertidumbre. Tal y como apunta La Gazzetta dello Sport, el central italiano ya no tiene tan definido su próximo paso, pese a que durante meses su salida rumbo al FC Barcelona parecía encaminada.

Munich (Germany), 31/05/2025.- Alessandro Bastoni of Inter (R) and Achraf Hakimi of PSG (L) in action during the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano, in Munich, Germany, 31 May 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ANNA SZILAGYI / EFE

A día de hoy, el defensa de 27 años duda entre continuar en el Inter de Milán o dar el salto al conjunto azulgrana la próxima temporada. Aunque su intención inicial era probar suerte en LaLiga, el reciente título de la Serie A ha cambiado el escenario. Bastoni ha reforzado su vínculo emocional con el club nerazzurro, al que considera su casa, y con una afición con la que mantiene una conexión muy fuerte. Esa identificación podría pesar más que el deseo de iniciar una nueva etapa fuera de Italia.

Desde Barcelona, sin embargo, empiezan a surgir ciertas dudas. Según informa Sport, en el club no ha sentado del todo bien la postura del entorno del jugador, al considerar que no se ha hecho lo suficiente para facilitar su salida. La falta de presión para abaratar la operación complica unas negociaciones que ya de por sí son exigentes.

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Pese a ello, Bastoni sigue siendo un objetivo prioritario para el Barça, aunque la entidad catalana mantiene una postura firme: no está dispuesta a pagar cifras que considere desproporcionadas. La operación sigue abierta, pero ahora con más incógnitas que certezas.