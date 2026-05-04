¡Bombazo histórico en la Premier League! Traspaso millonario por Cole Palmer
El futbolista del Chelsea, con contrato hasta 2033, es objetivo prioritario del Manchester United. La operación rondará los 150 'kilos'
El mercado de fichajes en Inglaterra empieza a calentarse y el nombre de Cole Palmer apunta a convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano. Según informa AS, el Manchester United está decidido a ir con todo a por el atacante del Chelsea, en una operación que podría romper todos los registros económicos en la Premier League.
El club de Old Trafford tiene claro su objetivo: convertir al internacional inglés en la piedra angular de su nuevo proyecto. A pesar de que el propio Palmer fue tajante hace semanas (llegó a tomarse con ironía los rumores sobre su salida), el interés del United no ha disminuido. Al contrario, ha ido creciendo hasta el punto de rozar la obsesión. "Me da la risa", aseguró en una comparecencia de prensa el mediapunta ante los rumores.
El gran obstáculo está en Londres. El Chelsea considera a Palmer una pieza clave y no tiene intención de facilitar su salida. Con contrato hasta 2033, solo contemplaría negociar por una cifra superior a los 150 millones de euros, lo que convertiría la operación en un traspaso histórico.
Confianza en que el jugador acepte
Aun así, en Mánchester creen que todo depende del jugador. Si Palmer da el visto bueno, el United está dispuesto a lanzarse definitivamente a por él. El factor emocional podría jugar su papel: el futbolista es originario de la ciudad y no vería con malos ojos un regreso a casa.
Con la Champions prácticamente asegurada y músculo económico suficiente, el United prepara el terreno para uno de los grandes culebrones del mercado. Palmer, mientras tanto, tiene la última palabra.
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