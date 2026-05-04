¡Bombazo en LaLiga! José Bordalás se marcha del Getafe

Quién iba a decir que existía la mínima opción de que José Bordalás y el Getafe separaran sus caminos con la enorme temporada que está completando el conjunto azulón. Pues todo parece indicar que el segundo divorcio entre el técnico alicantino y el club del sur de Madrid se va a dar una vez finalice la presente campaña, y no por motivos deportivos lógicamente.

Según informa el diario MARCA, el adiós de José Bordalás al Getafe ya es una realidad, e incluso pone sobre la mesa los primeros nombres para sustituir al exentrenador del Valencia: Fabio Celestino y Veljko Paunovic.

Un adiós fruto del desgaste

José Bordalás lleva toda la temporada avisando de que la situación en el Coliseum es insostenible. El Getafe ha tenido que hacer frente a una situación económica crítica, viéndose obligado a vender jugadores importantes que no quería vender y sudando sangre para inscribir cualquier fichaje. "No merezco lo que estoy pasando esta temporada. Esto no se lo deseo a nadie", aseguraba Bordalás el pasado 9 de enero, en pleno mercado de invierno que fue muy duro para la entidad.

"Necesitamos fichajes urgentemente" ha repetido por activa y por pasiva, pero sin ningún efecto. Ahora, tras una segunda etapa existosa en el Getafe, el técnico alicantino habría alcanzado su límite, hasta el punto de rechazar la oferta de renovación hasta 2028 que tiene encima de la mesa fruto del desgaste acumulado. Por tanto, Bordalás quedará libre a partir de junio y podrá firmar con cualquier otro club.

Cabe recordar que Bordalás ha cambiado recientemente de agencia de representación y, según MARCA, espera encontrar una buena oferta para quedarse en España, que parece ser su prioridad.

Bordalas, entrenador del Getafe en el partido ante el Real Madrid / EFE

Pretendientes no le van a faltar

El trabajo de Bordalás en el Getafe ha sido más que suficiente para ser un entrenador deseado a nivel general. Ya lo fue en su primera etapa en el Coliseum, cuando le sirvió para dar el salto a entrenar al Valencia CF, su sueño, aunque la etapa en Mestalla no terminara como a él le hubiera gustado, en gran parte por la deficiente gestión de Meriton.

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En los últimos meses ha llegado a sonar para el banquillo del Sevilla, que se encuentra en una situación crítica ahora mismo y podría buscar entrenador para la próxima campaña salve o no Luis García Plaza los muebles del descenso. En la Premier también tiene carte y MARCA también informa de un interés del Crystal Palace. En definitiva, interesados no le van a faltar a Bordalás, que tendrá en su mano 'escoger' equipo. Lo único claro de momento es que en el Getafe no va a continuar.