El desliz que confirma el fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla FC
El doctor del futbolista del Getafe le deseó "buena suerte en Sevilla" en redes sociales... y eliminó la publicación pocos minutos después
El mercado de fichajes del Sevilla FC sigue dejando episodios llamativos, y uno de los más sorprendentes tiene que ver con el caso de Juan Iglesias. El lateral, que parecía tener encarrilada su llegada a Nervión, vio cómo la operación se complicaba por un detalle inesperado relacionado con el reconocimiento médico.
Según se ha desvelado, el jugador llegó incluso a superar las pruebas médicas con el club hispalense meses atrás, lo que hacía indicar que su fichaje estaba prácticamente cerrado. Sin embargo, un “despiste” en el proceso (vinculado a la gestión médica y administrativa de la operación) terminó por frenar un movimiento que se daba por hecho. "Un placer haberte tenido en casa, por seguir aprendiendo y concienciando", escribió Iglesias, a lo que el doctor Mazzuka respondió: "Gracias a ti Juan, ha sido una tarde muy agradable. Éxito en Sevilla".
Desliz que no ha pasado desapercibido
La situación ha generado sorpresa en el entorno sevillista, especialmente porque se trataba de una incorporación estratégica y a coste cero, en línea con la política de fichajes del club en los últimos tiempos. Juan Iglesias, que finaliza contrato, era visto como una oportunidad de mercado ideal para reforzar el lateral derecho sin comprometer la delicada economía de la entidad.
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