El dinero que tendría que pagar el Ipswich Town por Iván Azón tras el ascenso a Premier League

Mientras el Real Zaragoza apura sus opciones en el fútbol profesional, uno de sus canteranos más representativos en los últimos años, Iván Azón, ha celebrado un hito importante lejos de casa. El delantero aragonés logró este sábado el ascenso a la Premier League con el Ipswich Town, que no falló en la jornada decisiva de la EFL Championship.

Sin embargo, ese éxito colectivo no garantiza su continuidad en Inglaterra. El club británico dispone de una opción de compra fijada en 15 millones de euros, pero no está obligado a ejecutarla y, por ahora, no parece dispuesto a hacerlo. Así, todo apunta a que Azón regresará este verano al Como 1907, propietario de sus derechos, que previsiblemente buscará una nueva cesión para el atacante, según adelantó El Periódico de Aragón.

En el partido clave ante el Queens Park Rangers, el Ipswich encarriló pronto la victoria con un 2-0 en apenas diez minutos. Azón, que comenzó en el banquillo, entró en el minuto 70 para sumarse a la celebración sobre el césped.

Iván Azón con el Ipswich / X

El delantero cierra así su primera temporada completa en el extranjero tras salir de Zaragoza. En Inglaterra ha participado en cerca de 40 encuentros, firmando 5 goles y 4 asistencias. Más allá de los números, su entrega, carácter y espíritu competitivo han calado hondo en la afición del Ipswich, que lo considera ya uno de los suyos. Todo, tras ser una opción para reforzar la delantera del Valencia CF en verano.

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Pudo vestir la camiseta del Valencia CF

Según informó Superdeporte, el delantero quería jugar en el Valencia a toda costa. De hecho dijo que no a ofertas económicas mejores y les pidió tiempo. Pero eso no podía ser eterno. Finalmente, el jugador aceptó vestir la camiseta del Ipswich, que pagó 2 millones de euros solo por la cesión, una cantidad que el Valencia no estaba dispuesto a asumir. Además su salario era alto y el cuadro inglés tendrá una cláusula de compra en caso de que ascienda a la máxima categoría.