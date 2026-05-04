Directo | Sevilla FC - Real Sociedad; LaLiga EA Sports, en vivo y en directo

Sevilla y Real Sociedad juegan este lunes en el Sánchez Pizjuán (21.00 horas, 19.00 GMT) una final sin matices para los locales por la permanencia y para los donostiarras, en menor medida, por sus aspiraciones aún latentes de aspirar a la quinta posición que, una vez lograda la Liga Europa por el título copero, podría dar derecho a la de Campeones.

A dos puntos de los puestos de salvación que marca el Alavés y con uno de distancia sobre el penúltimo, el Levante, el Sevilla es sabedor de que se juega muchas de sus cartas por la permanencia con tres puntos para los que la Real Sociedad compite para apuntalar y apurar sus opciones deportivas, además de las de prestigio y económicas.

El Ramón Sánchez Pizjuán será una caldera en una coyuntura desconocida en las últimas décadas, no en balde los de Luis García Plaza se juegan muchas de sus posibilidades de seguir en la máxima categoría en la primera de las finales que les quedan para el final liguero.

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Son los tres puntos los que el Sevilla necesita para creer y para apuntalar la creencia y, para ello, Luis García pondrá en liza un once en el que, más que lo táctico, que también, lo más importante será el aplomo, los nervios templados y el control de los tiempos para no dejarse llevar por la presión y las urgencias o convivir con ellas.

Diez minutos para que arranque el fútbol en el Pizjuán.

Estos son los once elegidos por Luis García Plaza en el Sevilla FC:

ESTA ES LA ALINEACIÓN DE LA REAL SOCIEDAD

El Sevilla y la Real Sociedad se enfrentan en el Ramón Sánchez Pizjuán en un partido clave en la lucha por la permanencia del conjunto hispalense.