El enfado en inglés de Unai Emery que se ha hecho viral
El entrenador español, ex del Valencia CF, clamó contra el VAR después de la ida de semifinales de la UEFA Europa League ante el Nottingham Forest
El Aston Villa cayó 1-0 en la ida de las semifinales de la Europa League frente al Nottingham Forest, con un gol de penalti transformado por Chris Wood en el minuto 71. Pero la acción que más ha dado que hablar fue la entrada de Elliot Anderson sobre Ollie Watkins, que el árbitro decidió no sancionar y que el VAR tampoco revisó.
En rueda de prensa, Unai Emery no ocultó su enfado. El técnico español elogió la actuación del colegiado sobre el terreno de juego, pero calificó la labor del VAR de "pésima", asegurando que la jugada merecía tarjeta roja directa. "Podría haberse roto el tobillo. ¡Guau! Es brutal. VAR, ¿dónde estás? Es tu responsabilidad", afirmó con contundencia.
La vuelta, en Villa Park este jueves
Con este resultado, el Aston Villa afronta la vuelta en Villa Park el jueves 7 de mayo con la obligación de ganar para alcanzar la final de la Europa League, que se disputará el 21 de mayo en Estambul. La remontada es indispensable si los villanos quieren mantener vivo el sueño del título.
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