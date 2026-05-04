Florian Lejeune aclara su futuro

El central francés del Rayo Vallecano Florian Lejeune, de 34 años, amplió este lunes su contrato con el club madrileño por una tmeporada más, hasta el final de la campaña 2027-28, cuando cumpliría su séptimo curso vistiendo la camiseta franjirroja.

"Florian Lejeune y el Rayo Vallecano de Madrid han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato que vincula a ambas partes hasta el final de la temporada 2027-28", informó la entidad rayista en un comunicado emitido este lunes.

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157 partidos como rayista

Lejeune llegó al Rayo Vallecano en julio de 2022 procedente del Deportivo Alavés, recién descendido, como cedido y una temporada después ya como traspasado y firmando un contrato hasta 2027. Desde entonces, ha disputado 157 partidos oficiales firmando 11 goles, y ahora amplía una temporada más, hasta 2028, su vínculo con la franja.