¡Insólito! Mbappé pone en duda su presencia en el Clásico tras su polémica escapada a Italia

La figura de Kylian Mbappé sigue envuelta en polémica en el Real Madrid, y su última aparición pública no ha hecho más que alimentar el debate. El delantero francés fue cazado a su llegada a Madrid y, al ser preguntado por su viaje y su posible presencia en el Clásico, respondió en francés con un escueto “no lo entiendo”, evitando cualquier tipo de explicación ante las cámaras de El Chiringuito.

El gesto ha tenido un fuerte impacto mediático. No tanto por la frase en sí, sino por el contexto que la rodea. Mbappé viene de protagonizar una semana muy cuestionada: viaje a Italia en plena lesión, regreso a la capital apenas minutos antes del partido ante el Espanyol y dudas crecientes sobre su implicación en el tramo decisivo del curso.

Mbappé trabaja al margen con la vista puesta en el clásico / EFE

En ese escenario, su reacción ante la prensa ha sido interpretada como una forma de esquivar el foco en un momento delicado. La afición, ya molesta por sus movimientos durante la baja, percibe distancia en uno de los jugadores llamados a liderar el proyecto.

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Clásico a la vuelta de la esquina

Mientras tanto, el Clásico se acerca y su presencia sigue en el aire. Más allá del rendimiento deportivo, el caso Mbappé ha abierto un debate más profundo: el de la conexión entre la estrella y el entorno blanco. Y de momento, lejos de apagarse, el ruido no deja de crecer.