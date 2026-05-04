El Inter de Milán conquista la liga italiana y desata la euforia en la plaza del Duomo

La ciudad de Milán vivió este domingo una noche de celebración masiva tras la victoria del Inter de Milán, que certificó matemáticamente el título de la Serie A. Miles de aficionados se congregaron en la emblemática Piazza del Duomo para festejar un campeonato que el equipo selló con un triunfo por 2-0 frente al Parma.

El conjunto ‘nerazzurro’ afrontaba el encuentro sabiendo que un empate sería suficiente para proclamarse campeón, tras el tropiezo del segundo clasificado, el Nápoles, que no pasó del empate sin goles frente al Como. Sin embargo, la victoria permitió ampliar la ventaja hasta los 12 puntos, una distancia ya inalcanzable a falta de jornadas por disputarse.

En el corazón de la ciudad, entre banderas negras y azules, cánticos y fuegos artificiales, los seguidores celebraron un título que consideran merecido tras una temporada exigente.

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El título supone un alivio para el club tras el desenlace de la temporada pasada, cuando el Inter perdió la liga en la última jornada y sufrió una dura derrota en la final de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain. Este nuevo campeonato no solo confirma su dominio en Italia, sino que también cierra una etapa de frustración reciente con una celebración que ya forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.