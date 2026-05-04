Mbappé hace lo que le da la gana en el Real Madrid: así 'defiende' Arbeloa su viaje a Italia estando lesionado

La figura de Kylian Mbappé vuelve a situarse en el centro de la conversación en el entorno del Real Madrid, esta vez lejos del césped. En el club existe cierta inquietud, pero donde el descontento empieza a hacerse más evidente es entre buena parte de la afición, molesta por la imagen proyectada por el francés durante su periodo de baja. Su escapada a Italia en plena recuperación y su regreso a Madrid apenas unos minutos antes del duelo frente al Espanyol han indignado al madridismo.

El ruido ha sido tan intenso que la comparecencia de Álvaro Arbeloa después de ganarle al Espanyol y evitar el pasillo en el Clásico estuvo marcada por preguntas sobre la situación del delantero. El técnico trató inicialmente de rebajar la tensión, recordando que todos los pasos de los jugadores lesionados están diseñados bajo la supervisión directa de los servicios médicos del club, responsables de decidir tiempos, desplazamientos y presencia en Valdebebas.

“Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe, o no, ir a Valdebebas. A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre. Yo ahí no puedo entrar. Yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid”, aseguró el entrenador del Madrid.

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¿Indirecta a Mbappé?

A su vez, Arbeloa puso en valor a Vinícius mientras Mbappé se desentendía del partido contra el Espanyol. "Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos y siendo el líder en la parcela ofensiva. Siendo una amenaza total, muy agresivo e inteligente. Valiente y constante. Le he reservado un poco porque no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico. También ayudando al equipo en defensa, algo que le agradezco. Lo que llevo diciendo todos estos meses, es un jugador fantástico, un líder nato, un compañero al que todos quieren, una gran persona... Muy orgulloso de tenerle como jugador. La verdad es que tengo muchísima suerte".