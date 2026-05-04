Así está la operación salida en el FC Barcelona

Al FC Barcelona no le terminan de salir las cuentas. Son muchos los jugadores que tienen en plantilla y la masa salarial está totalmente descompensada en estos momentos. Toca dar salida a algunos pesos pesadas y realizar alguna gran venta que sirva para cuadrar la tesorería. Javier Tebas, siempre muy permisivo con los de Joan Laporta, mirará de reojo cualquier movimiento.

Son muchos los frentes abiertos, pero la dirección deportiva irá por partes. Andreas Christensen termina contrato y no cuenta para Flick, por lo que todo apunta a una salida de la mano de Robert Lewandowski. El atacante polaco lleva el gol por castigo, pero este verano cumple 38 años y su sueldo no acompaña a un delantero que dejó de ser primera opción hace tiempo. De todas formas y aunque Juventus o Milan sueñan con reclutarle, todo puede pasar y quizá otras salidas y una renegociación de su ficha podría cambiar los planes de todo el mundo.

Los cedidos, en el aire

Joao Cancelo está cedido por el Al-Hilal y el Barça está intentando negociar su compra. No las tienen todas consigo, así que se están planteando otros escenarios. El brasileño Caio Henrique o los españoles Grimaldo y Cucurella son opciones, sobre todo porque los dos primeros entrarán en su último año de contrato. No se cuenta con Balde, pero tampoco se le empujará a una salida forzada. Ahora mismo es el tercer lateral. El caso de Marcus Rashford lo decidirá el precio de una posible compra. Interesa su permanencia como alternativa de banquillo, pero no a cualquier precio.

Joan Cancelo, ante Osasuna / EFE

Ter Stegen, Iñaki Peña y Ansu Fati están cedidos y sólo el todavía joven atacante tiene algo de mercado debido a sus buenas apariciones con el Mónaco. Las intenciones del club pasan por intentar librarse del meta alemán como sea. Aunque le queda un año de contrato, se está trabajando la opción de reclutar a Álex Remiro para crear una competencia sana con Joan García y volver a tener una dupla de garantía.

Jules Koundé y Marc Casadó son otras dos de las opciones para hacer caja, sobre todo con el defensa. En caso de salir el galo, Ratiu es una opción en cartera, pero hay más. El centrocampista no cuenta para Flick y tiene varias novias.

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Jules Kounde, ante el Barça / Europa Press

La delantera es clave

En la delantera se esperan varios movimientos. Dejando a un lado a Robert Lewandowski y lo que depare el futuro de Ansu Fati o Rashford, los focos se centrarán en Ferran Torres y Raphinha. El de Foios entrará en su último año de contrato y su rendimiento ha sido más que notable, anotando hasta la fecha 20 goles y siendo pieza fundamental para la consecución de LaLiga. El brasileño, por su parte, prefiere seguir en el Barça por lo menos otro año (tiene contrato hasta 2028), pero el ruído que llega desde Arabia Saudí va en aumento y podría lograr un megacontrato de 30 millones entos por temporada. Además, el Joan Laporta recibiría un ingreso cercano a los 90 kilos con los que rearmar la delantera.