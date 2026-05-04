Panini arranca el Mundial de cromos con la colección más grande de la historia

El fútbol no es sólo un deporte. No hay más que ver cómo juegan los niños en los recreos o parques cada vez que tienen ocasión. Es de las pocas veces en que los padres pueden identificar la niñez de sus hijos con la que tuvieron ellos décadas atrás. También genera nostalgia de tiempos pasados cuando ven corrillos de niños intercambiando cromos.

Como en todo, hay reglas no escritas. Aunque la misión principal es terminar una colección de turno de Panini, algo muy complicado, el corazón puede más que la cabeza a la hora de intercambiar unos cromos por otros. Puede parecer un simple intercambio, pero aquí hay táctica, memoria, riesgo y entretenimiento. Un ritual que pasa de generación en generación y que, lejos de desaparecer, se reinventa año tras año con cada nueva temporada. Eso sí, 2026 es año de Mundial, por lo que se cuela en nuestras casas un objetivo añadido.

Porque el álbum del Mundial no es solo cosa de niños. Es una liturgia compartida entre padres e hijos, entre veteranos coleccionistas y debutantes que descubren el vértigo del primer sobre abierto. Los hay metódicos, que ordenan por selecciones; los hay impulsivos, que buscan la sorpresa sin mirar; y los hay estrategas, capaces de convertir un puñado de repetidos en la pieza más codiciada. Ves cómo tu hijo pequeño intercambia unos cromos por otros con un criterio muy diferente al que tendrías tú, pero te toca no interferir demasiado.

¿Por qué tocan unos u otros cromos en los sobres de Panini?

El viaje de cada cromo empieza mucho antes de llegar a esas manos ansiosas. Comienza en la fábrica, donde se imprime, se corta y se mezcla la ilusión de millones de aficionados. Allí, todo está medido al milímetro, incluido el azar. Las máquinas, auténticas guardianas del misterio, llevan más de 60 años barajando miles de cromos cada día. No siempre fue así: hubo un tiempo en que la mezcla se hacía con pala, casi de forma artesanal. Hoy, en cambio, la precisión es quirúrgica y el ritmo, frenético. Antes se pegaban en el álbum (o en la carpeta) y ahora son cartas con las que se puede vibrar mediante otro tipo de juegos más allá de dormir en páginas plastificadas. Los kioscos cada vez venden menos periódicos y revistas, pero en época de cromos, la fiebre se apodera de los más pequeños y no queda más remedio que acudir a unos establecimientos tan necesarios para adquirir unos sobres tras otros.

Colección de cromos del Mundial 2026 / Panini

Porque el reloj aprieta. Aunque el balón no empiece a rodar hasta junio, para muchos el Mundial ya ha comenzado. Lo hace con la salida del álbum, con ese primer sobre que abre la puerta a semanas (o meses) de búsqueda incansable.

El precio de completar una colección

Esta edición llega con cifras de récord: la colección más grande de la historia. Un total de 980 cromos que elevan el reto… y también el coste. Completarla puede rozar los 1.000 euros, una cifra que asusta y seduce a partes iguales. Pero, en realidad, completar el álbum nunca ha sido lo más importante.

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Porque entre cromos repetidos, cambios imposibles y negociaciones interminables, lo que de verdad engancha es otra cosa: la ilusión. Esa sensación de que el siguiente sobre puede contener justo la pieza que falta. Ese pequeño instante de felicidad al encontrar un escudo brillante o una estrella esquiva. Ese Mundial paralelo que se juega lejos de los estadios, pero con la misma pasión y no dependiendo tanto de que el disparo de Lamine, Vinicius o Mbappé entre en la portería.