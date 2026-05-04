El Sevilla sale del descenso y pone al rojo vivo la lucha por la supervivencia en LaLiga

En el minuto 49 del partido, poco después de las diez de la noche, el Sevilla FC salió de la zona de descenso con un gol del chileno Alexis Sánchez. Los sevillistas han acabado derrotando a la Real Sociedad y respiran al sumar 37 puntos, mandando al mismo tiempo al Alavés, de Quique Sánchez Flores y el portero de Xàbia Antonio Sivera, a los infiernos a la conclusión de esta jornada 34.

Los vitorianos abren la primera de las tres posiciones que enviarán a sus poseedores a Segunda división una vez que acabe LaLiga el fin de semana del 23 y 24 de mayo. El Alavés cuenta con 36 puntos, tres más que el Levante. Los 'granotes' tienen el 'goal average' ganado con el rival vasco, aunque se han quedado a cuatro puntos de momento de la permanencia, que marca el Sevilla.

El triunfo sevillista pone en alerta a todos los equipos metidos en el lío. Un total de ocho. La lucha se encarece y hoy nadie puede sentirse tranquilo con menos de 40 puntos. A priori, la duodécima posición del Valencia CF parece lejana de la zona de descenso, pero la realidad es que el margen es estrechísimo. Al imponerse el Sevilla a la Real Sociedad (1-0), ahora la renta valencianista, con 39 puntos, es solo de tres. Eso sí, con el 'goal average' a favor con el Alavés, por lo que en el caso de empate con los vitorianos, estos seguirían por debajo.

Hugo Ferrer

Tres duelos directos por evitar el descenso para iniciar la jornada 35

Precisamente, en esa zona de descenso el Levante UD, que también se impone en los duelos particulares con el Alavés, mantiene la esperanza aún de quedarse en Primera. Lo que sí saben los de Orriols es con solo cuatro partidos por jugarse, no podrán permitirse más errores de aquí al final, menos en casa. Con 33 puntos, el conjunto de Luís Castro recibe a Osasuna el viernes noche, en el primer partido de la próxima jornada. Una cita en la que todavía podría echarle más madera a la caliente pelea por la permanencia.

La 35 se presenta como una fecha clave en LaLiga. El otro valenciano implicado en la batalla, el Elche CF continuará la jornada el sábado, a las dos de la tarde, con un duelo de máxima tensión. Los ilicitanos, con 38 unidades, reciben al Alavés en el Martínez Valero.

Ocho equipos implicados en la pelea

Si Valencia y Elche están preocupados, también sienten la misma presión los equipos que comparten con ellos un contexto similar. Girona, Mallorca y... sobre todo, el Espanyol, incapaz de ganar en todo lo que va de 2026. Con los mismos 39 puntos que el Valencia, el conjunto 'perico' será el próximo visitante del Ramón Sánchez Pizjuán a las 16:15 horas de la tarde del sábado en un duelo en el que volverá a sentirse en Sevilla la presión del descenso.

El turno del Valencia, por su parte, llegará el domingo a las 16:15 horas en San Mamés contra un Athletic Club que puja por ir directamente a Europa.

Cualquier error en estos enfrentamientos directos a estas alturas puede ser letal. Estos son los que quedan:

Jornada 35

- Elche - Alavés

- Sevilla - Espanyol

- Rayo - Girona

Jornada 36

- Valencia - Rayo

Jornada 37

- Levante - Mallorca

- Oviedo - Alavés

Jornada 38

- Girona - Elche

- Alavés - Rayo

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- Mallorca - Oviedo