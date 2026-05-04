El 'falso Vinícius' en el Espanyol - Real Madrid: "Tonto, tú. Lleváis 5 meses sin ganar, tah"

En el panorama radiofónico deportivo, el programa Que t'hi jugues de la Cadena SER ha encontrado un filón humorístico en la imitación de Vinícius Junior. Lejos de limitarse al análisis convencional, el espacio ha incorporado sketches que conectan con la audiencia a través de la sátira, convirtiendo momentos de actualidad futbolística en piezas de entretenimiento que rápidamente se viralizan entre los oyentes.

Uno de los grandes responsables de este éxito es el periodista Albert Bermúdez, cuya voz se ha convertido en sinónimo de la caricatura del extremo brasileño. Su interpretación exagera gestos, tono y actitudes del jugador hasta rozar lo teatral, logrando una parodia reconocible y eficaz. Bermúdez ha sabido captar ciertos rasgos mediáticos del futbolista y transformarlos en un personaje radiofónico que ya forma parte del imaginario del programa.

Real Madrid's Vinicius Junior reacts during the Spanish LaLiga soccer match between Espanyol and Real Maddrid at RCDE Stadium, in Barcelona, Catalonia, Spain, 3 May 2026. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

La frase “A segunda tah” se ha consolidado como el emblema de esta imitación. Hace referencia al polémico episodio vivido en Mestalla, cuando Vinícius Junior fue expulsado en un partido contra el Valencia CF y realizó un gesto interpretado como una alusión al descenso del club. El programa supo capitalizar ese momento, transformándolo en un latiguillo humorístico que se repite con intención cómica cada vez que la actualidad lo permite.

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A todo ello se suma la narrativa recurrente de un Vinícius permanentemente enfadado con el entorno, especialmente tras no lograr el Balón de Oro en una edición en la que muchos consideraban que no partía como favorito. Este enfoque, tratado desde la ironía, alimenta el personaje construido en antena y refuerza el contraste entre la figura real y su versión parodiada. Así, Que t'hi jugues demuestra que el humor sigue siendo una herramienta poderosa para reinterpretar la actualidad deportiva