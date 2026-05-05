Luis García: "¿El descenso? Eso parece el camarote de los hermanos Marx"

Luis García Plaza, exentrenador de Levante UD y Elche CF, vive una situación poco inusual en este tramo final de temporada. Actualmente, en el Sevilla FC, con el objetivo de salvar a los de Nervión de la 'quema' del descenso, tiene pasado en otros cuatro equipos inmersos en la batalla por la permanencia en Primera división. Además de los dos conjuntos valencianos, Elche y Levante, el madrileño también ha pasado por los banquillos del RCD Mallorca y más recientemente del Alavés, precisamente, quien ha caído a la zona de descenso con la victoria sevillista del lunes noche ante la Real Sociedad.

El camarote de los hermanos Marx: así ve el descenso

Como el propio entrenador del Sevilla describió, lo que se está viviendo en este tramo final de curso con la carrera por evitar el descenso en la liga española recuerda al "camarote de los hermanos Marx". Es decir, la escena mítica de la película de 1935 'Una noche en la ópera', protagonizada por Groucho Marx. En ella numerosos personajes se agolpan en un espacio minúsculo provocando una situación de cómico caos.

"Esta permanencia, el que la consiga, la va a sufrir mucho. Y el ganarle a la Real Sociedad nos permite estar vivos nada más. No hemos hecho nada más que meternos en la lucha. Yo creo que ahora parecemos el camarote de los hermanos Marx. Hay tantos equipos en tan pocos puntos que esto va a ser de locos... Desde Levante, bueno está el Oviedo... no hay que descartar a nadie hasta el final... desde el Levante hasta no sé dónde, hay una burrada de equipos con opciones todos", analizó Luis García en el pospartido de DAZN.

Así marcha la parte baja de LaLiga tras 34 jornadas / SOFASCORE.COM

Como señala Luis García, hay ocho equipos metidos en el lío: Desde Valencia y Espanyol, con 39 puntos, hasta el Levante, penúltimo, con 33. Por el medio, Mallorca, Girona y Elche, con 38, el Sevilla, con 37, y el primero en descenso, con 36, el Alavés.

Tres ascensos con Levante, Mallorca y Alavés

Una pelea en la que, aparte del Sevilla, el técnico madrileño tiene también un parte de su 'corazoncito' repartido con cuatro equipos por los que pasó por sus banquillos: Elche (2006/07), Levante (2008-11), Mallorca (2020-22) y Alavés (2023-24).

Tanto a Levante como a Mallorca y Alavés los ascendió a Primera división. ¿Ahora, cuál sería la preferencia de Luis García entre sus exequipos para que descendiera a Segunda aumentando las opciones de permanencia del Sevilla?

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Imposible mojarse, así lo evidencia su respuesta al ser preguntado por el posible descenso del Alavés: "Y bueno... es que mis cinco equipos están todos ahí. O sea que Levante, Alavés, Mallorca, Elche... ¡Fíjate! Pues espero que... ojalá no sea ninguno de esos cuatro que te he dicho, pero alguien tiene que caer. Espero que no sea ni Alavés, ni el Mallorca, ni el Elche, ni el Levante".