Gudelj reclama "otro manicomio" contra el Espanyol
El capitán del Sevilla le pide a su afición otro ambiente de gala en el Ramón Sánchez Pizjuán
El Sevilla FC se agarra a su gente en el momento más decisivo de la temporada. Tras una victoria clave ante la Real Sociedad, el capitán Nemanja Gudelj lanzó un mensaje directo al sevillismo: repetir el ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán para el próximo duelo ante el RCD Espanyol.
El centrocampista serbio quiso agradecer públicamente el apoyo recibido en un momento crítico, destacando que la afición fue determinante para lograr un triunfo que acerca al equipo al objetivo de la permanencia. “Nos llevasteis en volandas cuando más lo necesitábamos”, vino a resumir en un mensaje cargado de reconocimiento.
Pero Gudelj no se quedó ahí. Consciente de lo que está en juego, elevó el tono y pidió convertir nuevamente el estadio en una caldera: “Queremos otro manicomio en Nervión”. Un llamamiento claro para un partido que el vestuario considera una auténtica final en la lucha por evitar el descenso.
Nervión espera otra final
La respuesta de la afición no se ha hecho esperar. El club ya ha confirmado que el primer cupo de entradas está agotado, lo que anticipa un ambiente de lleno absoluto en el Sánchez-Pizjuán. En Nervión lo tienen claro: la permanencia pasa por la unión entre equipo y grada. Y Gudelj, como capitán, ha activado el factor campo para empujar al Sevilla hacia la salvación.
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