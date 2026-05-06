Gudelj reclama "otro manicomio" contra el Espanyol

El Sevilla FC se agarra a su gente en el momento más decisivo de la temporada. Tras una victoria clave ante la Real Sociedad, el capitán Nemanja Gudelj lanzó un mensaje directo al sevillismo: repetir el ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán para el próximo duelo ante el RCD Espanyol.

Alexis Sanchez of Sevilla FC celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Sociedad at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Sevilla FC v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El centrocampista serbio quiso agradecer públicamente el apoyo recibido en un momento crítico, destacando que la afición fue determinante para lograr un triunfo que acerca al equipo al objetivo de la permanencia. “Nos llevasteis en volandas cuando más lo necesitábamos”, vino a resumir en un mensaje cargado de reconocimiento.

Pero Gudelj no se quedó ahí. Consciente de lo que está en juego, elevó el tono y pidió convertir nuevamente el estadio en una caldera: “Queremos otro manicomio en Nervión”. Un llamamiento claro para un partido que el vestuario considera una auténtica final en la lucha por evitar el descenso.

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Nervión espera otra final

La respuesta de la afición no se ha hecho esperar. El club ya ha confirmado que el primer cupo de entradas está agotado, lo que anticipa un ambiente de lleno absoluto en el Sánchez-Pizjuán. En Nervión lo tienen claro: la permanencia pasa por la unión entre equipo y grada. Y Gudelj, como capitán, ha activado el factor campo para empujar al Sevilla hacia la salvación.